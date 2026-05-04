林國漳發表「宜蘭勁水大縣章」治水政見 承諾汙水接管率提升至75%

面對極端氣候引發瞬間強降雨威脅，宜蘭縣長參選人林國漳今天發表「宜蘭勁水大縣章」治水政見，他以「土地有韌性、水質真乾淨、資源永續」3大目標，提出「山海平原全流域治理」與「布建7大水資源處理系統」雙策略，承諾8年內將全縣汙水接管率從現行34%提升至75%，增設10座抽水站，打造韌性宜居城市。

林國漳指出，傳統築高堤防的思維已不足以應對氣候變遷，必須推動「上中下游立體防洪網」。在上游山區，強調植樹保水，目標維持山坡地雨量滯留量高於 500mm；中游則推動在地滯洪，規劃300座「微型森林」作為社區水撲滿，並補助農民增高田埂以達成「田間滯洪」；下游則承諾8年內在溪洲、武淵及大閘門等關鍵地區新增10座抽水站，落實「最小面積、最快退水、最高安全」原則。

針對環境品質，林國漳提出「水資源中心2+5」計畫，除擴建現有宜蘭、羅東中心，將新增頭城、礁溪、三星、蘇澳及南澳系統。他強調，目前宜蘭家戶接管僅約6.6萬戶，未來8年將新增8萬戶，使接管總數達14.6萬戶，藉此將目前受輕、中度汙染的蘭陽溪與美福排水等河川，其汙染指標降至2以下，實現全縣河川零汙染。

資源永續方面，政見納入「跨界水資源循環」，將農業尾水回收供給工業冷卻使用，降低對地下水的依賴以減緩地層下陷，同時推廣再生水用於街道灑水及景觀澆灌，在嚴格標準下更可轉作農業灌溉，建立循環體系。

林國漳強調，「宜蘭勁水大縣章」是其對蘭陽大地的莊嚴承諾，要透過科學治理與系統性規畫，為下一代留下水質純淨、環境韌性的美麗家園。