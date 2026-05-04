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打破外界不實傳言！吳宗憲勝出 議長張勝德「全力支持」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
議長張勝德下午參加一場宗教活動後受訪，力挺藍白民調出線的吳宗憲，他表示，支持吳宗憲，也期待吳宗憲最後能夠勝選。記者戴永華／攝影
議長張勝德下午參加一場宗教活動後受訪，力挺藍白民調出線的吳宗憲，他表示，支持吳宗憲，也期待吳宗憲最後能夠勝選。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天在藍白合民調勝出，議長張勝德表示，全力支持吳宗憲。針對外傳他日前在縣總工會表揚活動致詞時說「保持中立，喜歡誰就支持誰」，被解讀成不挺吳宗憲，張勝德也說明當天情況，因勞動部次長黃玲娜在底下一直比著林國漳的面紙，他才笑說保持行政中立等語，未料遭扭曲成他不挺吳。

2026九合一選舉

議長張勝德2月下旬與立委吳宗憲進行縣長選舉的黨內初選民調，結果吳宗憲勝出，張勝德事後展現民主風度，公開呼籲大家把吳宗憲送進縣政府。初選後，兩人一直維持良好互動，吳宗憲日前喜獲千金，議長張勝德得知，當天特別打電話向吳宗憲恭喜，吳也曾邀請張議長日後如果有共同議題，雙方合作宣傳召開記者會。

吳宗憲今天在藍白合民調中勝出，張勝德表示，藍白已經確定參選人，他當然全力支持吳宗憲。

不過，張勝德今天卻被傳出上月30日在金樽餐廳的縣總工會表揚勞工活動，上台致詞時說，縣長選舉保持中立，你們喜歡誰就支持誰…等語。被解讀成他不支持吳宗憲，張勝德表示，當天狀況不是這樣，「被扭曲了」。

張勝德說，當天坐在勞動部次長黃玲娜隔壁，上台致詞時，黃玲娜拿著林國漳的面紙，開玩笑示意要他支持林國漳，黃玲娜這個動作，周邊包括工會與縣府的人都看到。

張勝德說，這種場合當然不能講支持誰，若是他說支持吳宗憲，等一下黃玲娜是不是也要說支持林國漳？因為這樣，所以他才會說，這個地方要保持中立，如果大家覺得哪個候選人對地方有幫助，我們就全力支持，尊重大家，喜歡誰就支持誰。

張勝德強調，過程就是這麼簡單，在一個人民團體表揚活動，不適合站台時特別強調支持哪一位候選人，沒想到這段話卻遭扭曲！他支持吳宗憲，也期待吳最後能夠勝選。

藍營宜蘭縣長選舉初選民調後，議長張勝德與立委吳宗憲一直維持良好互動，吳日前喜獲千金，張勝德還特地打電話道賀。記者戴永華／攝影
藍營宜蘭縣長選舉初選民調後，議長張勝德與立委吳宗憲一直維持良好互動，吳日前喜獲千金，張勝德還特地打電話道賀。記者戴永華／攝影

勞動部 吳宗憲 林國漳

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