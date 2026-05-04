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看板遭同黨同選區議員前助理變造抹黑 廖宜琨：相當錯愕心情沉重
民進黨新北市議員廖宜琨競選看板日前遭變造抹黑，今爆出涉案人為同黨籍同選區議員前助理，廖宜琨表示，服務處自上午起接獲大量來電關心，對於此事感到相當錯愕，「萬萬沒有想到會有這樣的情況」。
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日前廖宜琨競選看板照片遭後製變造並於網路流傳，廖宜琨團隊隨即向警方報案。警方報請新北地檢署指揮偵辦，並已拘提涉案人員、查扣相關證物。據了解，涉案黃姓女子為同黨新北市議員卓冠廷前助理，全案仍由檢警持續釐清中。
廖宜琨表示，自己是本案受害者，對於此事件感到震驚，也比任何人都更希望了解事情全貌。他指出，服務團隊在事件發生後即前往警局報案，後續也會配合檢方調查，將所知事實完整說明，期待司法單位還原真相。
廖宜琨指出，過去一段時間面對一連串抹黑與攻擊，心情相當沉重，並質疑相關行為究竟是個人不法作為，或是否涉及有計畫的操作與攻擊，盼檢警一併釐清。他也感謝支持者的關心與支持。
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