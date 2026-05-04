白營高雄議員提名爆紛爭 前主委莊貽量怨「黃國昌不顧老黨員」

台灣民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今日下午召開記者會，起初說要公開不分區立委名單疑似存在「金流介入、利益交換、黑箱決策」的重大內幕，記者會改口說是「小編誤發」，但他不滿參與議員海選近5月未獲得提名，老黨員成為現在主席不願意照顧的對象，盼柯文哲回歸領導、反對「藍白合」。

藍綠高雄市議員提名人選大致底定，民眾黨僅宣布提名前議員林于凱參選三民區，其餘選區尚未公布。爭取左楠區議員提名的高市黨部前主委莊貽量陸續爆發追蹤器及欠債紛爭，今天下午1時30分在民權派出所旁召開記者會表達心情。

莊貽量的採訪通知指稱，在爭取不分區立委過程中，曾透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金，並承諾可「安排進入安全名單」。莊在記者會上改口，相關內容是「小編沒有寫清楚，他只有捐出數萬元，金額沒有很多，一切尊重黨中央」。

莊貽量說，他昨日整晚沒睡，從李貞秀事件至今，他感受民眾黨內部有一些矛盾與衝突，希望中央慎重了解地方，做好溝通。

媒體問莊貽量是否覺得目前是柯主席與黃主席「兩個太陽」、是否喬不攏？莊回應，他認同兩個太陽之說「沒錯」，因為他在數月前已經登記參選，中央遲遲未給答案，甚至要跨過海選改徵召方式提名，一連串事件像一場陰謀，選舉變得複雜，似乎有人不想讓他選。

莊貽量說，林于凱加入民眾黨僅兩個月就獲得提名，林與黃國昌主席有一些淵源，他不過問，不過雙顆太陽的矛盾已經慢慢浮現，他不希望黨分裂，老黨員卻已變成現在主席不願意去照顧的對象。

莊進一步說，柯主席本來就應該回歸民眾黨領導大家，畢竟創黨之初就是很多不喜歡藍綠的人加入民眾黨，若配合國民黨當「小藍」會失去主體性，小草與支持者不會買單；藍白合只是口號，以新北來說，小草一定會投給李四川嗎? 或許很多小草會投給蘇巧慧。