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若無法帶給年輕人未來、無法帶給城市發展 李四川：年輕又怎麼樣

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長選舉選將年紀成話題，國民黨參選人李四川今天說，今天敬人老，明天人敬老，重點在要帶給年輕人什麼未來，帶回城市什麼願景。圖／中午來開匯節目提供
新北市長選舉選將年紀成話題，國民黨參選人李四川今天說，今天敬人老，明天人敬老，重點在要帶給年輕人什麼未來，帶回城市什麼願景。圖／中午來開匯節目提供

新北市長選舉選將年紀成話題，國民黨參選人李四川今天說，今天敬人老，明天人敬老，年齡不是問題，重點在有了經驗，要帶給年輕人什麼未來。假設年輕，但觀念很老、沒經驗，無法帶給年輕人未來，年輕又怎麼樣？

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李四川今天中午接受匯流新聞網「中午來開匯」節目主持人黃光芹訪問時，李面對競選對手陣營討論他的年紀時說，本來每年每人都會增加一歲，他倒沒感覺要特別去面對年紀，或者特別要去裝怎麼樣。

李四川說，他一直認為在市政工作上面，年齡並不是問題，重點是假設你有了年齡，有了經驗，到底要留給年輕人什麼東西，帶給他們什麼樣的未來，帶給城市什麼願景，那個才是重要的。

李四川指出，假設你很年輕，但你的觀念很老，又沒有經驗，原則上也無法帶給年輕人未來，也無法帶給城市幸福跟發展，說實在「年輕又怎麼樣」，所以他很輕鬆地看待這件事情。

李四川表示，社會上有一句話，叫做今天敬人老，明天人敬老，大家都會老，只是遲或早。就是今天你在年輕的時候，你要敬人家老，等你老了，明天人家也會敬你老。

黃光芹也提出她的看法，指在小琉球出生成長的李四川，只是外表看起來比較「臭老」，其實李四川是1958年出生，比立法院長韓國瑜小一歲，也只比賴清德總統大一歲。前行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長的時候，當時蘇的年紀比現在的李大兩歲。桃園市長張善政2022年參選，大概也是「川伯」的年紀，但也沒有被探討「老」字。

新北市長選舉選將年紀成話題，國民黨參選人李四川今天說，今天敬人老，明天人敬老，重點在要帶給年輕人什麼未來，帶回城市什麼願景。圖／中午來開匯節目提供
新北市長選舉選將年紀成話題，國民黨參選人李四川今天說，今天敬人老，明天人敬老，重點在要帶給年輕人什麼未來，帶回城市什麼願景。圖／中午來開匯節目提供

國民黨 新北 黃光芹 李四川

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