竹北市代陳禹同宣布選竹縣議員 東區競爭激烈民進黨擬提4席

2026年九合一選舉將於11月28日登場，選戰逐步升溫。民進黨籍竹北市民代表陳禹同今宣布參選新竹縣議員，將角逐竹北市東區（第二選區），他近年積極爭取建設、為地方奔走，發現許多關鍵的民生與交通建設，必須由縣府層級來統籌與推動，因此透過參選新竹縣議員，希望能為竹北爭取更多資源。

陳禹同透過臉書表示，擔任市民代表3年多來，已走遍竹北大街小巷，累積超過4000件選民服務，從日常民生問題到大型公共工程，持續傾聽民意、協助解決。他指出，「民意代表的價值，不只是發聲，而是把事情真正做好」，並強調服務過程中深刻感受到，許多關鍵交通與民生建設需由縣府統籌推動，地方聲音亟需更有力的監督與溝通橋梁。

他並盤點任內政績，包括城市建設與交通改善方面，完成高鐵區400多盞路燈汰換為LED；長期關注與推動勝利七、八街人行道改善，以及AI園區路燈與交通標線優化。在學區與公共環境方面，快捷九號上路時，他也緊盯狀況，並協助推動「黃金通學線」規畫並落成，提升學生通學安全與便利性。

陳禹同表示，他將參選2026年竹北市東區（第二選區）縣議員。希望把這三年累積的經驗與行動力，帶進縣府體系，為竹北爭取更多資源、為大家把關每一項建設。並承諾「一步一腳印，與市民一起讓竹北持續前進」。

另一方面，竹北人口近年激增，新竹縣竹北市將由原本單一選區，改以台鐵鐵路畫分為東、西兩個選區。依人口數分布，鐵路以東約15萬3881人，將設為第二選區，預計選出9席議員；鐵路以西約6萬4169人，為第一選區，選出4席議員，全市議員席次由12席增加為13席。

地方政壇分析指出，此次選區調整並增加席次，預料將吸引更多人投入參選，尤其東區席次較多，競爭態勢更為激烈。據了解，民進黨內部規畫東區提名4席、西區1席；若東區登記人數超過4人，將可能啟動民調初選機制。相關登記預計於本周五截止，整體選戰布局已逐步明朗。