宜蘭縣長民調陳琬惠輸吳宗憲 李貞秀再嗆「國昌骨牌繼續倒」

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨前立委李貞秀對此諷刺，「國昌骨牌繼續倒，陳琬惠月領20萬？」

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推首長人選，兩黨今天共同舉行「藍白聯合治理，宜蘭縣長民調結果發布記者會」，民眾黨發言人張彤在會中宣布，宜蘭縣長民調確定由吳宗憲勝出，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠承諾將全力輔選。

針對藍白兩黨共推吳宗憲參選宜蘭縣長，李貞秀在臉書發文寫下「國昌骨牌繼續倒：陳琬惠還月領20萬？」此文一出，引發不同立場網友熱議，有人在留言處替李貞秀加油打氣，但也有民眾黨支持者相當不領情。

陳琬惠稍早受訪時回應，大家要好好看清楚消息本身，「數學不好，真的是沒什麼好評論」，自己相信民眾黨跟宜蘭縣民，接下來還會持續努力。