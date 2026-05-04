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謝國樑拋基捷進市中心路線 童子瑋：拆房子、挖隧道都是天方夜譚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆捷運第2階段從八堵進市中心路線未定，基隆市議長童子瑋今天表示，未來他會提出更好、市民相信更具執行能力的方案。記者邱瑞杰／翻攝
基隆捷運第2階段從八堵進市中心路線未定，基隆市議長童子瑋今天表示，未來他會提出更好、市民相信更具執行能力的方案。記者邱瑞杰／翻攝

基隆捷運第2階段從八堵進市中心，基隆市長謝國樑認為，走台鐵軌道會嚴重衝擊交通，經由安樂區對運量有幫助，且有更多聯合開發機會。基隆市議長童子瑋認為，這條路線是天方夜譚，未來他會提出更好、市民相信更具執行能力的方案。

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基隆捷運第2階段從八堵進市中心路線未定，謝國樑接受聯合報專訪時說，走台鐵軌道工程估計7至8年，會對基隆交通造成巨大影響，非常不可行。第2階段路線可行性評估今年底完成，經由安樂區麥金路進市區，可以有更多的聯開機會，且讓更多市民使用捷運，對運量有很大的幫助。

童子瑋將參選基隆市長，他對謝國樑的主張有所質疑，指基隆人從小到大，從古至今，捷運可行性評估已經無數次。第一次可行性評估是在前市長李進勇時代（1997至2000年），也就是他讀小學的時候，一路到現在。

童子瑋指出，謝市府最近提出的「安樂線」可行性評估，市府有三大能力不足。第一是規畫能力不足，第二是財政能力不足，第三執行能力不足，市民已被騙了非常多年。

童子瑋說，謝市府提出的方案，光從想像就是要開天闢地，從長庚醫院旁邊要拆掉多少房子，還要挖隧道，拆房子、挖隧道都是天方夜譚。

童子瑋表示，現在這個時候，希望市府可以提出一個完整的規畫跟說明，而且要有可行性評估，市民才會相信，希望捷運可以早日實現。他也非常支持「安樂線」，未來也會提出方案，並會讓市民相信他的團隊的執行能力。

童子瑋 基隆捷運 謝國樑 基隆市選舉

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