快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

吳宗憲民調出線提3大動能「不分派系、廣納人才」帶領宜蘭走新路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供

藍白合宜蘭縣長民調今天公布，由國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勝出，將代表在野陣營角逐2026年縣長選舉。吳宗憲第一時間感謝鄉親再次肯定，並期許未來的宜蘭「政治少、民生多」，不分派系、不分黨派，唯一目標就是讓宜蘭走新路，未來也會更加努力，繼續爭取鄉親認同與支持。

2026九合一選舉

吳宗憲歷經「藍藍合」與「藍白合」兩次民調，維持民主之爭勝出。他表示，感謝對手的全力投入，這次整合過程是一場民主的競爭、在地的選擇，更是理念的結合。雙方透過政策對話與良性互動完成整合，沒有攻訐、沒有口水，為宜蘭寫下在野合作的新典範，讓「民主聖地」的精神再次被全台灣看見。

吳宗憲強調，宜蘭發展已走到關鍵時刻，從青年發展、家庭壓力到高齡照顧，基層聲音都清楚反映出改革的急迫性；他走遍12個鄉鎮市，聽見年輕人的期待、三明治世代的壓力與長者的寄望，「沒有時間再等待，也沒有藉口再拖延。」

在縣政擘劃上，吳宗憲更提出「三大動能」作為施政方向：

第一，「衝」，以具體政策回應民意，推動縣政前進。

第二，「拚」，整合跨縣市資源，擴大區域合作效益，不讓宜蘭單打獨鬥。

第三，「合」，廣納各界人才共同治理，沒有派系、沒有顏色，只有適才適所、以民為先。希望藉此凝聚共識、專注建設，讓縣政回歸以人民為核心，讓宜蘭走新路。

宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨 民調 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭工策會總幹事陳志信加入吳宗憲團隊 整合輔選大將搶攻基層

行政院同意興建宜蘭鐵路高架、配合款沒下文 空歡喜「全案回原點」

百里侯爭霸／謝國樑：基捷二階應拉到安樂區 才有更多聯開機會

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

相關新聞

藍白宜蘭縣長初選民調出爐 吳宗憲對決民進黨參選人林國漳

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。

藍白民調吳宗憲緊咬對手林國漳 派系整合考驗藍軍能否守住宜蘭

宜蘭縣長選舉藍白合民調今天公布，由國民黨參選人吳宗憲勝出投入大選，對戰民進黨林國漳。這份結果顯示吳的民調仍落後林約1.3%，但比起3月初美麗島電子報與TVBS所做民調約3%差距，已縮小在誤差範圍，顯示

稱吳宗憲是藍白「宜蘭隊長」 陳琬惠：只要隊長交代一定全力以赴

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交

專訪／基捷2階走舊台鐵路廊不可行 謝國樑：繞麥金路更多捷開、運量

基隆捷運第二階段今年底前可行性評估要定案，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到安樂區麥金路兩案並呈，市民都很關心。基隆市長謝國樑說，把舊軌道拆除重新建新軌道保守估計恐7到8年，這對基隆來說交通會造成巨大影

吳宗憲民調出線提3大動能「不分派系、廣納人才」帶領宜蘭走新路

藍白合宜蘭縣長民調今天公布，由國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勝出，將代表在野陣營角逐2026年縣長選舉。吳宗憲第一時間感謝鄉親再次肯定，並期許未來的宜蘭「政治少、民生多」，不分派系、不分黨派，唯一目標就是

宜蘭兩黨縣黨部主委看藍白民調 綠對結果不意外、藍相信後來居上

民眾黨與國民黨今天公布宜蘭縣長選舉藍白合民調，吳宗憲領先陳琬惠，代表藍白投入縣長選戰，不過吳仍落後林國漳1.3%，在民調誤差範圍內。民進黨縣黨部主委邱嘉進對於吳宗憲勝出「不意外」，綠營一直都朝向對戰藍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。