吳宗憲民調出線提3大動能「不分派系、廣納人才」帶領宜蘭走新路
藍白合宜蘭縣長民調今天公布，由國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勝出，將代表在野陣營角逐2026年縣長選舉。吳宗憲第一時間感謝鄉親再次肯定，並期許未來的宜蘭「政治少、民生多」，不分派系、不分黨派，唯一目標就是讓宜蘭走新路，未來也會更加努力，繼續爭取鄉親認同與支持。
2026九合一選舉
吳宗憲歷經「藍藍合」與「藍白合」兩次民調，維持民主之爭勝出。他表示，感謝對手的全力投入，這次整合過程是一場民主的競爭、在地的選擇，更是理念的結合。雙方透過政策對話與良性互動完成整合，沒有攻訐、沒有口水，為宜蘭寫下在野合作的新典範，讓「民主聖地」的精神再次被全台灣看見。
吳宗憲強調，宜蘭發展已走到關鍵時刻，從青年發展、家庭壓力到高齡照顧，基層聲音都清楚反映出改革的急迫性；他走遍12個鄉鎮市，聽見年輕人的期待、三明治世代的壓力與長者的寄望，「沒有時間再等待，也沒有藉口再拖延。」
在縣政擘劃上，吳宗憲更提出「三大動能」作為施政方向：
第一，「衝」，以具體政策回應民意，推動縣政前進。
第二，「拚」，整合跨縣市資源，擴大區域合作效益，不讓宜蘭單打獨鬥。
第三，「合」，廣納各界人才共同治理，沒有派系、沒有顏色，只有適才適所、以民為先。希望藉此凝聚共識、專注建設，讓縣政回歸以人民為核心，讓宜蘭走新路。
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