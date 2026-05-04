宜蘭兩黨縣黨部主委看藍白民調 綠對結果不意外、藍相信後來居上

民眾黨與國民黨今天公布宜蘭縣長選舉藍白合民調，吳宗憲領先陳琬惠，代表藍白投入縣長選戰，不過吳仍落後林國漳1.3%，在民調誤差範圍內。民進黨縣黨部主委邱嘉進對於吳宗憲勝出「不意外」，綠營一直都朝向對戰藍營的步調走；國民黨縣黨部主委林明昌認為，林國漳有黨政資源，吳宗憲民意底氣及鄉親支持，相信吳可以後來居上。

根據民調顯示，吳宗憲以27.6%，對上林國漳28.9%；陳琬惠以21.1%，對上林國漳27.5%。對比3月間的美麗島電子報與TVBS民調，當時吳的民調仍落後林國漳大約3%，如今這份民調已經拉近在1.3%的誤差範圍。

民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，對於吳宗憲在民調中勝出「不意外」，他們一直朝向與國民黨參選人吳宗憲一對一的選戰做準備，也希望接下來的選舉，雙方能夠維持群子之爭。

對於林國漳民調領先吳宗憲，且兩人縮小差距。邱嘉進表示，所有民調僅供參考，領先或拉近差距，對參選人都是一種鼓勵與警惕，接下來一步步穩紮穩打，端出最好的政策。

國民黨縣黨部主委林明昌說，林國漳擁有龐大的黨政資源全力輔選，從去年10月徵召提名勤跑到現在，民調也只領先吳宗憲在誤差範圍內，吳宗憲擁有民意及底氣，接下來繼續整合基層，相信未來能夠後來居上，反敗為勝。