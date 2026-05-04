聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨又爆內鬨？高市黨部前主委莊貽量質疑不分區立委黑箱
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量有意參選左楠區議員，遲未獲得中央提名，近日發現車內疑似遭人安裝定位追蹤器引起外界關注，今天下午將開「不分區名單是買來的？」記者會。莊表示，記者會將揭露不分區名單背後疑似存在「金流介入、利益交換、黑箱決策」的重大內幕。
2026九合一選舉
莊貽量名列不分區立委候補名單上，今天中午發出採訪通知表示，台灣民眾黨不分區立委名單的產生過程，如今恐將引爆一場政治風暴。
莊指出，2023年期間，為協助黨中央衝刺總統選戰與政黨票，帶領地方團隊全力動員，同時也表達角逐不分區席次之意願。過程中，透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金，並承諾可「安排進入安全名單」。
然而，最終名單公布結果卻完全背離原先承諾。當事人隨後要求說明並請求返還相關款項，卻遭對方推託迴避。雙方發生激烈衝突，當事人更指稱，過程中甚至遭受具威嚇意味之言語威脅。
採訪通知也說，事隔至今，相關人士始終未出面說明，是否存在「拿錢換名單」的潛規則？所謂公開透明機制是否早已形同虛設？黨內提名制度是否淪為少數人操控的黑箱？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。