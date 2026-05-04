快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨又爆內鬨？高市黨部前主委莊貽量質疑不分區立委黑箱

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨高雄市前黨部主委莊貽量醞釀退黨，今天下午將開記者會，揭露有關不分區立委的「金流交易＋名單黑箱」。圖／本報資料照
民眾黨高雄市前黨部主委莊貽量醞釀退黨，今天下午將開記者會，揭露有關不分區立委的「金流交易＋名單黑箱」。圖／本報資料照

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量有意參選左楠區議員，遲未獲得中央提名，近日發現車內疑似遭人安裝定位追蹤器引起外界關注，今天下午將開「不分區名單是買來的？」記者會。莊表示，記者會將揭露不分區名單背後疑似存在「金流介入、利益交換、黑箱決策」的重大內幕。

2026九合一選舉

莊貽量名列不分區立委候補名單上，今天中午發出採訪通知表示，台灣民眾黨不分區立委名單的產生過程，如今恐將引爆一場政治風暴。

莊指出，2023年期間，為協助黨中央衝刺總統選戰與政黨票，帶領地方團隊全力動員，同時也表達角逐不分區席次之意願。過程中，透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金，並承諾可「安排進入安全名單」。

然而，最終名單公布結果卻完全背離原先承諾。當事人隨後要求說明並請求返還相關款項，卻遭對方推託迴避。雙方發生激烈衝突，當事人更指稱，過程中甚至遭受具威嚇意味之言語威脅。

採訪通知也說，事隔至今，相關人士始終未出面說明，是否存在「拿錢換名單」的潛規則？所謂公開透明機制是否早已形同虛設？黨內提名制度是否淪為少數人操控的黑箱？

不分區立委 台灣民眾黨 民眾黨 高雄市選舉

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

淡化仇恨值！沈伯洋選北市大戰略 要搶攻「草轉綠」

賴政府擬買核燃料棒…在野批黑箱 綠營湧質疑聲浪

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

相關新聞

藍白宜蘭縣長初選民調出爐 吳宗憲對決民進黨參選人林國漳

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。

藍白民調吳宗憲緊咬對手林國漳 派系整合考驗藍軍能否守住宜蘭

宜蘭縣長選舉藍白合民調今天公布，由國民黨參選人吳宗憲勝出投入大選，對戰民進黨林國漳。這份結果顯示吳的民調仍落後林約1.3%，但比起3月初美麗島電子報與TVBS所做民調約3%差距，已縮小在誤差範圍，顯示

稱吳宗憲是藍白「宜蘭隊長」 陳琬惠：只要隊長交代一定全力以赴

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交

專訪／基捷2階走舊台鐵路廊不可行 謝國樑：繞麥金路更多捷開、運量

基隆捷運第二階段今年底前可行性評估要定案，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到安樂區麥金路兩案並呈，市民都很關心。基隆市長謝國樑說，把舊軌道拆除重新建新軌道保守估計恐7到8年，這對基隆來說交通會造成巨大影

宜蘭兩黨縣黨部主委看藍白民調 綠對結果不意外、藍相信後來居上

民眾黨與國民黨今天公布宜蘭縣長選舉藍白合民調，吳宗憲領先陳琬惠，代表藍白投入縣長選戰，不過吳仍落後林國漳1.3%，在民調誤差範圍內。民進黨縣黨部主委邱嘉進對於吳宗憲勝出「不意外」，綠營一直都朝向對戰藍

民眾黨又爆內鬨？高市黨部前主委莊貽量質疑不分區立委黑箱

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量有意參選左楠區議員，遲未獲得中央提名，近日發現車內疑似遭人安裝定位追蹤器引起外界關注，今天下午將開「不分區名單是買來的？」記者會。莊表示，記者會將揭露不分區名單背後疑似存在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。