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宜蘭吳宗憲出線彰化縣呢？國民黨：本周有好消息

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨與民眾黨今天共同舉行「藍白聯合治理，宜蘭縣長民調結果發布記者會」，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）等人出席，會中宣布根據民調結果，宜蘭縣長民調確定由吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。記者許正宏／攝影
國民黨與民眾黨今天共同舉行「藍白聯合治理，宜蘭縣長民調結果發布記者會」，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）等人出席，會中宣布根據民調結果，宜蘭縣長民調確定由吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。記者許正宏／攝影

國民黨與民眾黨今共同發布「藍白聯合治理宜蘭縣長民調」結果，由國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勝出，兩黨將共推吳宗憲參選宜蘭縣長。吳宗憲坦言，民調支持度確實不如綠營對手林國漳，必須更努力贏得宜蘭鄉親的認同。

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至於彰化縣長人選進度，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今表示，本周應有好消息跟大家報告。

根據民調結果，吳宗憲支持度為27.6%、林國漳為28.9%；若由民眾黨參選人陳琬惠對上民進黨林國漳，陳琬惠支持度為21.1%、林國漳為27.5%。

吳宗憲表示，將來會推出「衝拚合」三大動能，「衝」的部分會逐步推出最好的政策，減輕民眾生活壓力，並考量政策的預算可行性與效果。在「拚」方面，會善用臨近縣市的資源以及政策的合作，希望做到讓「北北基桃」變成歷史名詞，大家未來會說「北北基桃宜」，讓950萬人口的大都市互助合作。

「合」的部分，吳宗憲說，將來縣政府在人才的進用上絕對跨黨派、跨派系、跨家族，他是公務員出身，沒有派系與家族，後面更沒有財團，他只要對宜蘭鄉親負責，希望宜蘭更好，將來的運作上也期盼能政治少一點，民生多一點。

至於未來藍白除政策合作，是否也會討論職位的部份？吳宗憲說，他是檢察官出身，任何這種承諾都可能違反選罷法，未來一切以宜蘭鄉親的利益為考量，會適才適所的去選擇最佳人才，只要對宜蘭好，就是最佳人選。

今日記者會除吳宗憲、陳琬惠出席，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委尹乃菁、宜蘭縣黨部主委林明昌，以及台灣民眾黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓、中評會主委李偉華、立委陳昭姿等與會。

民進黨 民眾黨 吳宗憲 彰化縣選舉 宜蘭縣選舉 李乾龍

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