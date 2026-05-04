彰化縣長提名難產 藍：本周會有定論

「國民黨彰化縣長本周會有好消息！」針對外界關注國民黨彰化縣長提名進度，藍營秘書長李乾龍在記者會上表示，這禮拜會有好消息。民眾黨據傳想提名縣議員吳韋達參選縣長，但民眾黨秘書長周榆修否認說，吳韋達是要拚議員連任。目前藍委謝衣鳯積極想參選，但其家族不讓，國民黨曾傳出提名律師魏平政，但也引起不少議論。

相較民進黨已正式提名立委陳素月參選彰化縣長，國民黨目前表態爭取提名者包括謝衣鳯、前立委柯呈枋、前彰化縣副縣長洪榮章與前考紀主委魏平政。四人之中以謝衣鳯聲勢最強，但她與親弟、彰化縣議長謝典林的「姊弟之爭」不斷搬上檯面，傳出掌握選舉資源的謝家長輩不支持謝衣鳯參選，也連帶影響國民黨高層決策。

謝衣鳯盼黨作民調

對此，國民黨秘書長李乾龍在藍白合提名宜蘭縣長的記者會上透露，本周就會有好消息。黨主席鄭麗文近日也曾表態將「直接徵召」人選，並強調不會再拖延，但謝衣鳯近日受訪時也強調，自己會是「藍白最強」人選，並批評黨中央若不順應民意，將導致民眾對國民黨的不信任度越來越高，希望黨能針對有意參選者做黨內「協調式民調」。

由於國民黨提名遲未有進度，外傳民眾黨將提名縣議員吳韋達參選，但民眾黨秘書長周榆修澄清說，吳韋達向來都是拚議員「優質連任」，沒有要參選彰化縣長的打算。因此，原本外傳可能參選的民眾黨主席黃國昌、前民眾黨立委蔡壁如等人選應該就沒有機會，

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