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影／外埔親子館開幕 盧秀燕江啟臣默契問答「啟臣你要」、「繼續做」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影
台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影

台中市外埔親子館今天開幕，市長盧秀燕致詞時與一旁台中市長參選人江啟臣有默契問答，盧拿著麥克風喊「啟臣你要」、江啟臣立即回應「繼續做」，表明盧秀燕的好市政，他如果當選台中市長會繼續做，延續下去。

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盧秀燕致詞時多次提到她今年底將卸任市長，她細數自己在二任台中市長任內政績，二度喊話江啟臣「啟臣你要」，江啟臣立即回應「繼續做」，表明會延續盧和團隊的好市政成績；江啟臣表示，盧市長團隊在教育跟養育政策，真的付出非常多。台中現今人口數將邁入287萬，他說全台灣的人口數在遞減，但是台中市是逆勢成長，成長非常快，因為台中市有吸引力、包容力、競爭力，台中「會留人」，他說這部分要歸功於市府的教育政策、養育政策，還有生育政策。

位於外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，親子館由4間增加至26間，市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣、台中市議員李文傑、楊啟邦、前立委蔡壁如等人到場。

盧秀燕表示，市府投入3916萬元經費，整修啟用32年的外埔公有零售市場，補強結構、整修親子館空間。2樓原為外埔區公所第二辦公室與調解委員會，經過改建，現有親子館、戶政事務所及調解委員會，成功打造出結合行政服務與親子功能的嶄新空間。

盧秀燕說，親子館都是室內空間，家長不必擔心氣候變化；館內教玩具、主題活動及課程皆免費，教玩具還可外借；目前更有24間親子館提供定點臨托服務，協助家長彈性安排時間，是兼具教育、玩樂與學習的多元場域。接下來，北屯、梧棲、東區和西區親子館陸續開幕，達成區區親子館的目標。

台中市社會局說明，外埔區被譽為葡萄酒的故鄉，還有忘憂谷、水流東休閒農業區等景點。外埔親子館吉祥物「桐童」以油桐花為設計靈感，融合農業與自然意象規劃五大遊戲區，包含語文區「桐花故事林」、組合建構區「稻田創築場」、扮演區「小農市集」、特色區「外埔自然探索島」，以及寶寶專屬的「葡萄寶寶園」，帶孩子深入了解外埔的農村文化與故事。

親子館服務對象為0至6歲嬰幼兒及其照顧者，提供免費遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及圖書教玩具借閱等多元服務。開放時間為周二至周日上午9時至下午5時。

台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影
台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影

台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影
台中市外埔區公有零售市場2樓的外埔親子館今天正式開幕，台中市長盧秀燕等人到場參觀。記者游振昇／攝影

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