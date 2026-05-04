影／藍白整合宜蘭縣長民調出爐 吳宗憲將代表藍白出戰

宜蘭縣長選舉藍白合民調今天公布，由國民黨參選人吳宗憲勝出投入大選，對戰民進黨林國漳。這份結果顯示吳的民調仍落後林約1.3%，但比起3月初美麗島電子報與TVBS所做民調約3%差距，已縮小在誤差範圍，顯示

2026-05-04 11:15