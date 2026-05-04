稱吳宗憲是藍白「宜蘭隊長」 陳琬惠：只要隊長交代一定全力以赴

迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交代，身為宜蘭隊的一員，我們一定全力以赴。」

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，兩黨今天共同舉行「藍白聯合治理，宜蘭縣長民調結果發布記者會」，出席人員包括吳宗憲、陳琬惠、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人。民眾黨發言人張彤在會中宣布，宜蘭縣長民調確定由吳宗憲勝出。

陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「在未來的這場戰役裡面，吳宗憲就是隊長，無法改變我們彼此是隊友的事實」，宜蘭鄉親充分肯定吳宗憲的即戰力，還有過去這段時間在宜蘭投入的努力，自己將會跟吳宗憲一起支持藍白整合，在野黨一定要守住宜蘭縣長這一局。

陳琬惠說，雙方在民調進行過程當中，彼此都展現很好的君子風度，同時也再次恭喜吳宗憲整合成功，「我們在年底把吳宗憲送進宜蘭縣政府。」

吳宗憲則表示，感謝陳琬惠這段時間展現良好的民主競爭風範，初選過程兩人也從不互相攻擊，這次出線不僅是在地的選擇，更是政策的結合。他也提到，今天民調的數字公布，他的支持度確實不如民進黨對手林國漳，未來他會更加努力爭取宜蘭選民認同，呼籲支持者團結，在縣長一棒接一棒的努力下，讓宜蘭更好。

吳宗憲說，未來他會推出「衝拚合」三大動能，他會推出最好的政策，力拚減輕民眾生活壓力，同時善用鄰近縣市的資源，共同合作讓宜蘭更棒，讓北北基桃變成歷史名詞，「北北基桃宜」成為Mega City；此外，在人才進用上絕對跨黨派、跨派系、跨家族，只對宜蘭縣民負責。

媒體詢問，為何僅有採用一家民調，陳琬惠受訪時表示，藍白黨部同仁都很辛苦，其實在討論民調的過程，雙方早已取得非常好的信任，「不管用哪一家民調公司，其實就是非常合乎科學，我是有被說服」，既然是用這麼科學的方式，只要一家民調就能展現結果。

陳琬惠說，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我就是會做一個最好的隊員，隊長交代什麼，我們就做什麼」，希望宜蘭能夠少點政治、多點民生，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳集三千寵愛於一身，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人都下鄉輔選，「我們是在跟賴清德選，官員到宜蘭多的不得了。」