藍白民調吳宗憲緊咬對手林國漳 派系整合考驗藍軍能否守住宜蘭

宜蘭縣長選舉藍白合民調今天公布，由國民黨參選人吳宗憲勝出投入大選，對戰民進黨林國漳。這份結果顯示吳的民調仍落後林約1.3%，但比起3月初美麗島電子報與TVBS所做民調約3%差距，已縮小在誤差範圍，顯示吳宗憲支持度一路緊咬。後續只剩半年多選戰期，考驗吳宗憲整合地方各派系的能力，國民黨能否團結守住縣長這一戰。

賴清德總統誓言拿下宜蘭縣，翻轉藍天變綠地，早在去年10月徵召提名形象清新的政治素人林國漳投入選戰，集結黨政資源全力輔選。國民黨吳宗憲為了拚出線，一路走來不輕鬆，先是面對國民黨內部民調，對戰地方40餘年政治家族的議長張勝德，勝出後再與民眾黨陳琬惠比民調，直至現在才能代表藍白披戰袍，距離投票就只剩半年多，考驗吳宗憲競選團隊的整合能力。

宜蘭是民進黨如此看重又是第一波提名縣長參選人的縣市，卻成藍白合最後整合定調的縣市，這對於落腳宜蘭兩年多的不分區立委吳宗憲而言，拚戰時間壓力相當大。

面對林國漳的知名度逐漸提升，雖說吳宗憲自從認養宜蘭服務選區後，努力勤跑基層經營，但困境在於藍白合的縣長人選遲未定案，小雞不知道要向誰靠攏，甚至影響地方社團意見領袖態度游移，若是民進黨挖牆角，也可能造成某些挺藍支持者倒向支持綠營。

吳宗憲在2月底的黨內民調勝出後就努力整合各派系，可是國民黨向來都比不上民進黨團結。初選落敗的議長張勝德，其父親老議長張建榮從政四十餘年，地方家族政治的影響力不可輕忽，吳宗憲若想在大選中勝出，張家態度十分重要。

據了解，張勝德與吳宗憲兩人溝通無礙，維持友好互動，但是張周邊支持者與老議長是否真心全力相挺？成了重要關鍵，吳宗憲坦承這部分的整合仍需努力。

外界也十分關心縣長林姿妙的態度，林姿妙在歷任大小選舉中從未敗選，更是國民黨唯一能夠連任的縣長；她身為國民黨，當然支持吳宗憲，但因為還要面對二審司法，沒有投入輔選，不過針對林姿妙身邊有能力打選戰的兵將，吳宗憲都陸續整合並爭取加入競選團隊。

「藍白整合拚大選，拿下宜蘭這局」這是兩黨、也是吳宗憲與陳琬惠的共識，兩人都擅長空戰，對於爭取年輕族群及中間選民有利，陳琬惠曾有過參選縣長及立委經驗，吳宗憲當過檢察官及新北市法制局長，兼具立法、司法及行政經驗的正義形象，深植人心，雙方陣營盡速整合步調，共同迎戰黨政強力輔選的林國漳，仍可一拚。