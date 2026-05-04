吳宗憲代表藍白投入宜蘭選戰 對手林國漳道恭喜期許自己是全民縣長

宜蘭縣長選舉藍白合民調公布後，民進黨參選人林國漳恭喜國民黨吳宗憲勝出，他期盼未來能與各方優秀人才，針對宜蘭願景進行一場優質的政見競爭，共同為家鄉努力，同時也期許自己成為一位全民縣長，為鄉親解決問題。

他說，只要是真心為了這片土地，大家都應該勇敢站出來、堅持到底；宜蘭需要多元的選擇，而這份為家鄉拚搏的決心，就是推動進步的動力。

他說，無論環境如何變化，他的腳步始終堅定，而心目中的縣長，不應受限於政黨框架，更不該被顏色標籤所束縛。未來的宜蘭，需要一位能廣納建言、切實解決鄉親問題的「全民縣長」。

針對媒體提問，與吳宗憲立委相較3月民調相比差距縮小，林國漳表示，對於民調數據，會視為自我提升的參考，目前看到此份民調表態率並不高，將持續提出更完善的縣政擘劃，爭取多數縣民的認同。

他也相信，宜蘭鄉親最終會選擇那位始終在地深耕、與大家同甘共苦的夥伴。