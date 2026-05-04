民眾黨林碩彥警示藍白破局恐滑鐵盧 籲楊文科禮讓竹北市長保大局

新竹縣議員林碩彥今天於總質詢向新竹縣長楊文科遞出橄欖枝，他指出，楊文科身兼國民黨新竹縣黨部主委，國民黨應展現大黨氣度，評估禮讓竹北市長候選人給民眾黨，以確保藍白合作能穩住新竹縣長大局。

林碩彥表示，但根據2024年立委選舉數據顯示，藍軍僅領先非藍陣營259票，差距極其微小。基層若對數據過於大意，恐面臨「滑鐵盧」的政治危機。若現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，憑藉其施政滿意度，藍營能否守下縣長大位將是未知數。楊縣長身為主委，應思考縣政接棒的延續性，由民眾黨優秀人員接手竹北，落實「聯合治理」精神。

林碩彥說，若藍白陣營無法在地方達成共識，特別是在竹北市長一職未能協調禮讓給民眾黨，恐將視為藍白合破裂。一旦合作失利，民眾黨支持者可能會有高達7成轉向綠營。

對此，楊文科回應，林議員是一位非常有理想且具抱負的青年，對於所提出的建議與想法，都會納入參考。選舉事務本質上非常複雜，但新竹縣政府始終秉持「開大門、敞開心胸」的態度，歡迎任何政治理念相同、願意為地方鄉親服務的各界人士一同加入。他再次強調，對於議員提出的藍白合作議題，會持開放態度並將其意見作為重要參考。

此外，林碩彥也聚焦智慧城市等計畫，他向楊文科縣長提出具體的「三項授權請求」，包含核准智慧停車試點： 由交通處與數發處聯合推動，優先於核心商圈進行試辦。建立城市家具設計規範： 確保路燈、停車柱、候車亭形成統一且美觀的設計語彙，提升城市美學。讓移動變得輕鬆、無感，是智慧城市的承諾，讓竹北成為全台智慧宜行城市的示範點，終結科技人的通勤噩夢。

楊文科回應，智慧城市涵蓋交通、教育、醫療與農業等面向，對於議員意見予以肯定，將責成交通處與數位發展處合作推動，未來將導入智慧停車與行動支付機制，讓民眾可快速找到車位並透過如Line Pay等方式完成繳費，提升使用便利性並紓解交通壅塞問題，相關建議將納入後續施政參考。

新竹縣議員林碩彥今天於總質詢向新竹縣長楊文科遞出橄欖枝，他指出，國民黨應展現大黨氣度，評估禮讓竹北市長候選人給民眾黨。記者郭政芬／攝影