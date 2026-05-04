藍白合宜蘭最終結果 藍委吳宗憲勝出

國民黨立委吳宗憲將代表藍白，參選宜蘭縣長！國民黨與民眾黨4日公布宜蘭縣長的民調結果，最終由國民黨立委吳宗憲勝出，將代表藍白參選宜蘭縣長，對上民進黨推派的律師林國漳。至此，藍白需要初選競爭的縣市人選都相繼出爐，包括新北市李四川與嘉義市張啓楷。

吳宗憲是國民黨不分區立委、前文傳會主委、前新北法制局長與檢察官，在初選時先比下宜蘭縣議長張勝德，獲得黨內許多立委的支持；陳琬惠是前民眾黨不分區立委，曾任婦女救援基金會執行長、民眾黨立院黨團主任，曾參選過宜蘭縣長與立委，在當地深耕許久。

藍白合的縣市長人選相繼出爐，新北是前台北市副市長李四川（與民眾黨主席黃國昌比民調）、嘉義市是前民眾黨立委張啓楷（國民黨參與初選者為醫師翁壽良）。

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