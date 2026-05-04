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藍白宜蘭縣長初選民調出爐 吳宗憲對決民進黨參選人林國漳
迎戰年底地方首長選舉，藍白兩黨啟動整合機制，宜蘭縣長民調今天出爐，國民黨立委吳宗憲勝出，正面對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。
2026九合一選舉
國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推首長人選，嘉義市長、新北市長初選民調結果陸續出爐，分別由民眾黨前立委張啓楷、台北市前副市長李四川代表在野陣營參選，藍白工作小組先前也開會拍板，宜蘭縣長民調預計5月初完成。
國民黨與民眾黨今天共同舉行「藍白聯合治理，宜蘭縣長民調結果發布記者會」，出席人員包括國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人，民眾黨發言人張彤在會中宣布，宜蘭縣長民調確定由吳宗憲勝出。
根據民調結果，如果藍白共同推派吳宗憲參選宜蘭縣長，吳宗憲支持度為27.6%，林國漳支持度為28.9%；如果藍白共同推派陳琬惠參選宜蘭縣長，陳琬惠支持度為21.1%，林國漳支持度為27.5%。
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