宜蘭工策會總幹事陳志信加入吳宗憲團隊 整合輔選大將搶攻基層

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲整合競選團隊再添助力，宜蘭縣工商發展投資策進會陳志信向縣政府辭職，5月起加入吳宗憲團隊。由於陳志信擅長跑行程，肢體語言容易與基層打成一片，對於正在強化陸戰的吳團隊而言，無疑是大加分。

陳志信曾經擔任過宜蘭市公所前市長黃定和的主任秘書，林姿妙擔任縣長後，他被延攬進入縣政府服務，主要協助縣長排列重要行程，也幫忙縣長下鄉到各地跑行程，常識經驗豐富，口才人緣都不錯。吳宗憲目前在各鄉鎮市雖有布局據點幫跑行程，但畢竟歷練時間不夠，經驗仍有不足。

外界有人把陳志信看成是林姿妙團隊的人馬，事實上他與前市長、現任黃定和議員更是保持良好關係。陳志信表示，吳宗憲為人正直、做事有執行力及效率，有心為宜蘭付出，他認同吳宗憲的政策理念，所以加入吳團隊，其個人辭職，與林姿妙縣長無關。

吳宗憲表示，若他一個人勤跑基層，力量仍不夠，為了擴大層面，近來努力整合各派系人馬，包括前縣長呂國華、縣長林姿妙及議長張勝等有選戰經驗的團隊人員，所以他力邀拜託陳志信加入競選團隊，希望借助他的輔選經驗，強化競選團隊與基層陸戰，全力衝刺。