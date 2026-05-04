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苗栗市長選舉三腳督 余文忠：我深表尊重
國民黨苗栗市長余文忠競選連任，面臨民進黨不分區立委林月琴、無黨籍七連霸議員禹耀東挑戰，余文忠說，「我深表尊重」，他始終認為，他的對手應該是「去年的自己」，今年要比去年更進步。
2026九合一選舉
余文忠在社群分享5點對下屆市長選舉看法，一、尊重專業與競爭，對於傳出優秀的立委與議員禹耀有意參選，深表尊重，他們各具專長與經驗，相信都能為苗栗提出良好政見，這對市民而言是件好事。
二、重心專注於市政，他現階段的唯一重心是優化市政。目前正全力提升鄉親的生活環境，讓市政服務更有感；三、挑戰去年的自己：他始終認為，他的對手應該是「去年的自己」，今年要比去年更進步，唯有不斷自我超越，才能實質提升市民福祉。
四、打造三宜願景，他會持續用政績爭取鄉親認同，目標是建構一個「宜居、宜遊、宜業」的幸福客庄，讓苗栗市越來越好；五、開創智慧城市，導入智慧城市與產業動能，強化行政園區與銅科的生活鏈接，透過「產業帶動企業、企業引進行業、行業開創事業」，讓科技紅利落實到市民生活。
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