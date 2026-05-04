專訪／基捷2階走舊台鐵路廊不可行 謝國樑：繞麥金路更多捷開、運量

基隆捷運第二階段今年底前可行性評估要定案，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到安樂區麥金路兩案並呈，市民都很關心。基隆市長謝國樑說，把舊軌道拆除重新建新軌道保守估計恐7到8年，這對基隆來說交通會造成巨大影響，非常不可行，拉到安樂區有非常多民眾可一起共用捷運，對未來運量會有很大的幫助，且有更多捷開計畫連結機會。

謝國樑接受本報專訪表示，第二階段路線可行性評估今年年底會完成，就手邊看到的資料和兩路線的優缺點討論，幾乎都指向透過安樂區麥金路再到市區，周邊可以有更多的捷開機會，且讓更多安樂區市民使用這條捷運，對未來運量會有很大的幫助。

謝國樑說，從財務看更具開發規模的意義，會有比較大的幫助。如果不往安樂區去移動再進市區，等於把捷運聯合開發機會捨棄了。

謝國樑認為，把舊軌道拆除，再重新建新軌道保守估計恐七到八年，兩條軌道都無法運作，對基隆市來說非常不可行，對基隆來說交通會造成巨大影響，而且沒有辦法做捷開，自償率會很低，從財務看有更多聯開計畫連結，且更具開發規模的意義，市府會穩定推動二階。

謝國樑指出，市府對二階的推動現在很有信心，「市府會加速推動八堵到麥金路。長庚醫院到到市區的路線」，希望捷運的一階、二階都可以早日來進行。