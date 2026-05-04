專訪／背後愛的溫柔力量 謝國樑：平常心應戰總統級對手讚童子瑋

基隆市長謝國樑三年多前終止民進黨8年執政，頂著「綠地變藍天」榮光上任，以「小愛爸爸」打造有愛城市，他接連挺過罷免案及東岸商場被控強盜官司爭議風波，反成激勵， 藍白執政有成尋求連任更有信心。面對「總統級」支持的對手議長童子瑋，謝市長說，平常心面對。

51歲的謝國樑出身在地三功集團「基隆二信」家族，2004年29歲選上立委是當時立法院全國最年輕的立委，曾被封「國會金童」，擔任三屆立委後淡出政壇從商，也是創業實業家，後來再重返政壇選上市長。林右昌執政八年雖有不錯成績，但交棒前立委蔡適應卻因謝國樑夢碎。

謝國樑雖出身政治世家，但他身段柔軟，執政以弱勢及民意出發點，也實事求事，從電動機車、基隆升格到基隆捷運等議題，都透過民調了解民意走向，增加施政的底氣，面對對手搶藍營票源分食，他也見招拆招，固守人脈與基層實力。

但謝國樑當年當選電動機車被視為吸引年輕選票關鍵，如今喊停，慎防負面效應擴散，成為年輕票倉隱憂，還待政策完整說明化解釋疑，減少衝擊的變數。

從政之路因女兒「小愛」的耳朵確診極重度聽力受損，一度讓他徬徨、無助。謝國樑「為愛重生」的轉變，背後有段溫暖的父女之情。謝國樑帶女兒上課復健、做電子耳手術逐漸好轉的過程，人生大轉變，也因此受洗為基督徒，陪伴女兒長大是他甜蜜的任務。

罷免案沒過反而激勵，謝國樑說，他在施政作為調整，多一些溝通、政策論述爭取不同意見的人認同，修補施政的缺失，他學會廣納海訓更強大。

謝國樑近來輪流在區里辦市政座談，傾聽地方對交通、環境、都市更新、社會福利及公共安全等市政議題回應，也說明施政成果，團隊重整旗鼓就戰鬥隊形，隨時因應對手指控還擊。

謝國樑談起女兒洋溢幸福，連任之路背後有溫柔的力量支持。「其實每一次選舉太太都比較辛苦，承受很多壓力，所以我還是會先安太座，她們的鼓勵讓我很溫暖，是我背後愛的力量。」謝國樑說，女兒現在九歲了，也比較懂事，回到家看到女兒抱抱，一切都不覺得累了。