專訪／靠政績連任延續市政 謝國樑：第二任開花結果、電動車將續發

基隆市長謝國樑拚連任，謝國樑接受本報專訪表示，爭取連任靠的是可以拿出來的政策成果，如基隆成為全台交通最安全的城市、室內兒童樂園受北台灣家長喜愛等，「請市民再給我一次機會，更能落實貫徹團隊鋪陳的建設」，很多建設多會在第二任開花結果。

面對「總統級」的對手民進黨市長參選人議長童子瑋，謝國樑說，總統來幫忙可以理解，但平常心，最重要是他自己把市政工作呈現給市民，「做不好誰來幫誰也沒用，市民是最直接的。」他認為目前選情樂觀，按自己步調在走，三年多來的用心和施政成果，從市民的回饋發現市民感受到了。

免費青年電動車計畫是首任重要政見，但今年暫停，謝國樑透露，明年度電動機車還是長遠的政策，已受到市民好評，會持續推進，市政府會盤點開源方案，讓電動機車發送政策更趨完善。

童子瑋批政策沒完整規畫，包括電動車跳票、鴨子船採購等，謝國樑說，政治上就是會有這些攻擊，這些指控並不客觀，選舉言語是一定會有的。謝國樑強調，團隊都有完整考量，但市政不是沒有缺點，他們都很認真努力在做。

謝國樑列舉政績，如行人交通事故已經變成全島第二低的，基隆的交通安全是全台數一數二，室內兒童樂園是北台灣家長很喜歡基隆遊玩的主要理由，還有如微風東岸商場改造、舊威海營區BOT案、新市政大樓、纜車規畫及八斗子遊艇港招商等會在第二任來完成。

今年市府提出「長樂六五專案」政策，長者加碼發放6500元敬老禮金，謝國樑說，因為財政做得到決定今年就做，他不會在乎對手自認先提出的，做才是最重要的，他虛心以對，這就是市府團隊的優點。

基隆藍白執政3年多成績成全台典範，謝國樑感謝民眾黨籍副市長邱佩琳的幫助和貢獻，他計畫打選戰時共掛合體看板宣示藍白執政成績，將會有很多加分效果。

基隆捷運第二階段走舊台鐵路廊或繞麥金路？謝國樑說，把舊軌道拆除重新建新軌道，保守估計恐七到八年兩條軌道都還不能用，這非常不可行，且對基隆來說交通會造成巨大影響，拉到安樂區有非常多民眾可一起共用捷運，對未來運量會有很大的幫助，從財務看有更多聯開計畫連結，且更具開發規模的意義，可行性評估今年年底會完成。

謝國樑不吝稱讚童子瑋有其優點，但如果市民選擇他第二任，他可以把基隆帶向更繁榮的未來，在都市更新及產業發展帶來更多的改變，未來基隆捷運將扮演關鍵角與雙北連結發展，市政建設是延續的不能中斷，他有長遠的藍圖，有信心守住藍天。