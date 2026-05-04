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新北市長選戰溫馨牌 李四川為長者沐足 蘇巧慧說故事

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨為里長的92歲母親廖倪金燕沐足，互動溫馨。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨為里長的92歲母親廖倪金燕沐足，互動溫馨。記者張策／攝影

新北市長參選人李四川、蘇巧慧周末行程滿檔，強打溫馨牌。李一天跑五區勤走基層，扛菜籃盼為新北扛起重任，出席「孝親沐足感母恩」活動，為九旬婦沐足話家常，畫面溫馨。蘇巧慧出席「水獺媽媽說故事」，拉攏親子族群好感度，她說「不管在什麼位置，都會繼續認真地講故事給小朋友聽。」

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李四川昨赴土城出席「孝親沐足感母恩」母親節活動，現場湧入上千人，氣氛熱烈，不少人高喊「李四川凍蒜」，展現高人氣。

李四川為里長九十二歲的母親廖倪金燕沐足，細心捲起褲管、輕揉足部並與阿嬤話家常。阿嬤笑容滿面，頻頻致謝，並祝福李四川「高票當選」。李也說，工程可以讓城市變大，但只有媽媽無私的愛，才能讓城市變得偉大。他說，近期行程多早出晚歸，妻子相當體諒，是他重要後盾。

泰山區婦女會昨辦母親節環保創意服裝秀，李四川與參與活動的一○一歲李阿嬤親切互動，幽默大讚看起來比我還年輕，逗得長輩開懷大笑。

母親節將至，蘇巧慧化身水獺媽媽，至板橋放送所故事屋口述「媽媽商店」繪本，與台下小朋友熱情互動。蘇說，與小水獺見面並說故事給孩子聽，是她一整天最喜歡的行程，近日有一名「小水獺」開心地衝上來抱住她，讓她十分感動，做了五、六年的努力有帶起共鳴。

蘇巧慧昨出席土城體育會主辦的微笑山線健行，議員參選人陪在身旁，展現母雞帶小雞隊形。蘇強調，爬山沒有顏色，山上更是彩色的，土城好山好水值得讓全台灣都知道。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨與聽故事的小朋友開心合影。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨與聽故事的小朋友開心合影。記者黃子騰／攝影

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