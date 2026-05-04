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百里侯爭霸／謝國樑：基捷二階應拉到安樂區 才有更多聯開機會

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／專訪
基隆市長謝國樑說，團隊很踏實、努力，施政讓市民有感，對連任有信心。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑說，團隊很踏實、努力，施政讓市民有感，對連任有信心。記者余承翰／攝影

基隆市長謝國樑拚連任，透過有感施政爭取支持，他專訪談到，基隆成為全台交通最安全的城市、室內兒童樂園受北台灣家長喜愛，第二任更能落實貫徹團隊鋪陳的建設，並開花結果。有關基隆捷運二階方向，他憂心把舊軌道拆除重建新軌道恐要七至八年，嚴重衝擊交通不可行，主張拉到安樂區才有更多捷運聯開機會。

2026九合一選舉

面對「總統級」加持的對手、民進黨參選人童子瑋來勢洶洶，謝國樑說，平常心面對，最重要是做好市政，「做不好誰來幫誰也沒用」。他評估選情審慎樂觀，按自己步調走，三年多來的施政成果，從市民回饋已經感受到了。

免費青年電動車計畫是他首任重要政見，今年雖暫停，謝國樑透露，明年度電動機車還是長遠政策，將盤點開源方案，讓政策更完善。

對手頻攻政策沒完整規畫，謝國樑說，政治上就是會有這些攻擊，選舉言語一定會有，他的團隊都有完整考量，不能說沒有缺點，但一直很努力做事。

謝細數政績，包括行人交通事故全島第二低，交通安全全台數一數二，室內兒童樂園受家長喜歡，還有微風東岸商場改造、舊威海營區BOT案、新市政大樓改建、纜車規畫及八斗子遊艇港招商等，多會在第二任完成。

他提出「長樂六五專案」政策，長者加碼發放六千五百元敬老金，謝國樑說，財政做得到馬上實施，這就是市府團隊的優點。基隆藍白執政成全台典範，謝國樑感謝民眾黨籍副市長邱佩琳貢獻，將共掛選舉合體看板。

基隆捷運第二階段走舊台鐵路廊或繞麥金路，兩派意見分歧，可行性評估今年底完成。謝國樑說，舊軌道拆除建新軌道，保守估計七至八年兩條軌道都還不能用，對交通影響巨大，拉到安樂區能讓更多民眾共用捷運，對運量、財務有助益。

謝國樑不吝惜稱讚童子瑋有其優點，但市民選擇他延續市政，能把基隆帶向更繁榮未來，都市更新及產業發展有更多改變，未來基隆捷運將扮演關鍵角色，與雙北連結發展，他有長遠規畫藍圖。

民進黨 童子瑋 基隆捷運

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