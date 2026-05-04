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人物側寫／謝國樑挺過大罷免 施政更有底氣

聯合報／ 本報記者游明煌邱瑞杰
基隆市長謝國樑說，團隊很踏實、努力，施政讓市民有感，對連任有信心。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑說，團隊很踏實、努力，施政讓市民有感，對連任有信心。記者余承翰／攝影

基隆市長謝國樑三年多前終止民進黨八年執政，頂著「綠地變藍天」榮光上任，以「小愛爸爸」打造有愛城市，他接連挺過罷免案及東岸商場被控強盜官司風波，多了一次民意檢驗期中考，卻反成激勵， 藍白執政有成尋求連任更有信心。

2026九合一選舉

五十一歲謝國樑出身在地三功集團「基隆二信」家族，二○○四年廿九歲成為當年最年輕立委，曾被封「國會金童」，任三屆立委後淡出政壇從商，也是創業實業家，後來重返政壇選上市長。林右昌執政八年雖有不錯成績，但交棒前立委蔡適應失利，謝為藍軍收復失土。

謝國樑雖出身政治世家，但他身段柔軟，執政以弱勢及民意為出發點，也實事求事，從電動機車、基隆升格到基隆捷運等議題，透過民調了解民意走向，增加施政底氣；對手意圖分食藍營票源，他見招拆招，固守人脈與基層實力。

面對「總統級」助陣的對手、議長童子瑋挑戰，謝平常心面對，固守藍營基層。罷免案沒過激勵他決定連任，並調整施政，多溝通、強化政策論述，爭取不同意見的人認同，修補缺失，讓施政更全面。

謝國樑近來走訪區里辦市政座談，傾聽地方聲音，提出交通、環境、都市更新、社會福利及公共安全等施政成績單，市府新增一名副市長，市府團隊調整，重整旗鼓就戰鬥隊形。

從政之路，因女兒「小愛」耳朵確診極重度聽力受損，一度讓他徬徨無助。謝國樑「為愛重生」的轉變，背後有段溫暖的父女之情。謝帶女兒上課復健、做電子耳手術逐漸好轉的過程，人生轉變大，因此受洗為基督徒，陪伴女兒長大是他甜蜜的任務。

謝國樑談起女兒洋溢幸福，「女兒九歲了，愈來愈懂事，加上妻子的鼓勵，回到家一切都不覺得累了。」他連任之路背後有溫柔的力量支持。

童子瑋 民進黨 蔡適應

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