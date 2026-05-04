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戰苗市 泛藍瀕分裂 綠徵召林月琴

聯合報／ 記者范榮達黃婉婷／連線報導
民進黨不分區立委林月琴（左一）獲民進黨徵召參選苗栗市長，她日前陪同民進黨縣長參選人陳品安（左二）到市場拜票、發康乃馨。圖／聯合報系資料照片
民進黨不分區立委林月琴（左一）獲民進黨徵召參選苗栗市長，她日前陪同民進黨縣長參選人陳品安（左二）到市場拜票、發康乃馨。圖／聯合報系資料照片

年底地方選舉逼近，民進黨不分區立委林月琴昨證實獲徵召參選苗栗市長，挑戰國民黨競選連任市長余文忠，泛藍軍七連霸縣議員禹耀東也表態參選到底，政壇分析若藍軍分裂，林月琴社福專業形象，足以威脅余文忠。民進黨縣議員陳春暖也宣布轉戰卓蘭鎮長，為選戰投下變數。

2026九合一選舉

行政院長卓榮泰昨出席牙醫師節慶祝活動，表示林月琴被民進黨徵召選苗栗市長。林月琴出身苗栗市，近日已頻頻返鄉出席活動，還和民進黨縣長參選人陳品安合體掃市場，趁母親節前夕送康乃馨祝福鄉親，她昨天證實獲徵召，強調苗栗是民進黨艱困選區，但愈不好選，愈需要有人願意承擔。

政壇人士分析，苗栗市長選舉，從來都是藍軍天下，最接近一次是二○○五年，民進黨前立委杜文卿挾著當時自救會林立的形勢，險些扳倒競選連任前市長郭豐煊，這次林月琴披戰袍參選下屆苗栗市長，昨天由行政院長卓榮泰的「高度」證實，林備受民進黨重視期待，可見一斑。

苗栗市是縣治所在地，有特別的意義，更是國民黨縣長鍾東錦重中之重，前年余文忠補選，藍軍有效整合，以致補選對手民進黨縣議員徐筱菁功虧一簣，但下屆選舉，泛藍陣營有分裂的危機，鍾最後是否出手整合，待進一步觀察。

另，卓蘭鎮長詹錦章兩屆任滿，下屆鎮長選舉是新局面，泛藍陣營有鎮民代表會副主席詹秉憲表態，同屬泛藍陣營的資深縣議員楊恭林，目前還在評估中；陳春暖也確定接受民進黨徵召，將參選卓蘭鎮長，表示自己身為第一位女性參選卓蘭鎮長，希望以細膩、有溫度，把卓蘭的未來做好。

鍾東錦 國民黨 行政院長

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