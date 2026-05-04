台南市第一選區議員減一席 兩新人參戰「七搶五」

台南市議員第一選區因人口減少，下屆減一席，形成「七搶五」局面，有兩名新人參戰，包括國民黨禮讓民眾黨提名陳詩薇，另，親綠的張新斛以無黨籍參選，昨成立競選辦公室，請知名藝人開唱站台，讓此區選情升溫。

南市議員第一選區原有六席議員，因人口減少，下屆起席次減為五席，該區議員張世賢前年十月病故，目前現任五名議員都繼續爭取連任，民進黨為李宗翰、王宣貿、沈家鳳、無黨籍趙昆原；藍營則僅六連霸的蔡育輝。

由於藍營僅一席，未推其他人選，採「藍白合」模式，禮讓白營新人陳詩薇，地方分析，明顯是瞄準婦女保障名額，要對決現任的沈家鳳；被視為泛綠的五十七歲張新斛，與立委王定宇、嘉義縣長翁章梁交好，投入選舉公共事務多年，都是扮演幕後抬轎角色，參選看板已陸續懸掛在東山、新營等區。

張新斛昨晚在東山區舉辦競選辦公室成立晚會，邀請藝人張秀卿、方順吉等演出，名嘴王瑞德也助講，參選「起手式」規格相較一般議員還高，引發話題；一名該選區的政界人士說，宣告對戰局面明朗化，勢必炒熱選戰氣氛。

另，高市前議員、台北前市長柯文哲團隊的勞動局長陳信瑜，回鍋再戰高雄第十選區（前鎮、小港）議員，但遭控涉入詐領助理費五百萬元，上月訊後以四十萬元交保，她昨在臉書貼文宣布「我決定不參與今年的選舉」，要將守護能量從政治選戰轉向更純粹的社會關懷，但選舉辦公室會繼續運作。

陳信瑜指出，在夜以繼日的奔走中，體會到政治更需要對現實環境有清醒的認知與承擔，且身心發出嚴峻警訊，決定先給自己調養身心的時間與空間。