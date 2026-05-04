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星期評論／拿鼠患打低格調選戰 是誰的悲哀

聯合報／ 本報記者楊正海

北市長選戰在民進黨立委沈伯洋將參選後現硝煙味，綠營側翼從「下水道」找議題，猛打首都鼠患，衛福部長石崇良明確表示，鼠患未升溫要大家放心以示闢謠，綠營拿該科學防治的鼠患，打低格調的廉價選戰，成了市民最大悲哀。

2026九合一選舉

先進國家都須解決鼠患問題，台北鼠患熱點大都在於地下排水系統、老舊市場與餐飲密集區，北市府訴求專業問題、專業解決，方案是包括加強側溝清淤、落實餐飲業油脂回收、及更頻繁的社區聯合防制；二○二○年出現七例漢他病毒出血熱病例，高於近年同期，透過宣傳落實防鼠「三不」措施，中央、地方聯手防治鼠患。

綠營為了沈伯洋祭出選舉操弄，利用公衛模糊市政議題，北市確實發生一例因老鼠傳播漢他疾病死亡個案，但過往案例涵蓋北中南，綠營側翼卻紛紛「出籠」，在北市各角落拍照尋找老鼠，卻被藍營抓包「移鼠接木」，拿網友早已澄清發生在高雄的老鼠亂竄影片，惡意栽贓給台北市，南鼠北送，陰溝翻船。

結束這場政治口水的是衛福部長石崇良，他明確表示「疫情沒有升溫，大家可以放心」，綠營側翼若還要造謠，將形同打臉自家部長。

蔣萬安上任至今三年多，憑藉著穩健的施政風格和市民滿意度，讓綠營感到前所未有的焦慮，選戰還未登場，綠側翼就想操弄「安鼠之亂」，把嚴肅的城市治理，簡化為拍照抓老鼠，恐重演大罷免大失敗的荒謬政治劇。

藍營 北市 台北 石崇良 沈伯洋

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