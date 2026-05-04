觀察站／年底選戰 藍白提防基層摩擦引爆分裂

年底縣市長選舉，藍白合布局已大致底定。基於對民進黨執政積累的不滿，促成兩黨走到同一陣線，這樣的結盟現實也有其內在脆弱，任一方的基層一旦出現摩擦，裂痕便可能悄然擴大，兩黨領導人都不得不慎。

藍白新北市長民調整合結果日前出爐，由國民黨李四川勝出，民眾黨主席黃國昌也公開表示全力輔選，而宜蘭縣長整合民調今也將揭曉。藍白合作機制運作順暢，兩黨高層的互信也繼續維持，但就怕這種「看似穩固」的表象，暗流也更容易讓人掉以輕心。

因為，高層握手容易，基層整合卻是另一回事。例如，民眾黨立院黨團主任陳智菡日前批評國民黨議員游淑慧、鍾小平不斷攻擊醜化民眾黨，並呼籲國民黨高層監看輿情。游淑慧隨即強力反擊，點名最沒資格拿藍白合情勒國民黨的，正是陳智菡本人，並翻出二○二四年藍白破局舊帳。

各縣市的地方選將、議員，面對的是真實選票競爭；但若一再互相指責，難保不會成為破壞默契的導火線。藍白雙姝的公開口角，說明藍白基層之間的積怨尚未真正化解，只是在選舉壓力下暫時壓抑。一旦觸動引線，舊火隨時可以重燃。

鄭麗文日前受訪，一席「不需要跟民眾黨每一個人推心置腹」，也被解讀成是分化民眾黨。鄭麗文昨藉著與柯文哲同框場合特地澄清，就怕被斷章取義，隨時被放大為兩黨不睦的訊號。

聯合制衡民進黨，爭取二○二六最大勝面，這是藍白合最清晰的戰略目標；兩黨領導人都知道對手會見縫插針，更需審慎留心基層摩擦，維護合作框架的完整性，否則，任何零星火花，都可能在未來選戰關鍵時刻成為分裂的引爆點。