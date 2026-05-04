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淡化仇恨值！沈伯洋選北市大戰略 要搶攻「草轉綠」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
綠委沈伯洋（中）將投入台北市長選戰。記者王慧瑛／攝影
綠委沈伯洋（中）將投入台北市長選戰。記者王慧瑛／攝影

民進黨確定徵召不分區立委沈伯洋出戰首都市長，預計五月中下旬提名。據了解，由於沈過去因大罷免、抗中色彩鮮明，現階段競選團隊首要任務定調為「淡化仇恨值」。未來將透過強打市政論述直指台北市長蔣萬安的「空」，爭取「草轉綠」的中間選民支持，力求突破四成得票率。

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儘管還沒正式提名，但沈的競選團隊已然成形，由民進黨政策執行長、北市在地立委吳思瑤擔任總幹事，爭取北市黨部主委的立委吳沛憶將以執行總幹事身分，串連台北市黨部和在地組織；不分區立委陳培瑜、范雲也投入政策研擬，團隊近日也與新北市長參選人蘇巧慧團隊對接，啟動雙北聯防。

民進黨人士分析，沈伯洋雖台派標籤鮮明，曾因黑熊學院與大罷免議題成為對手攻擊目標，但地方選舉無須上綱到統獨格局，現階段任務是盡力淡化仇恨值，團隊正盤點五十項以上當前政策可精進之處，將選戰焦點鎖定在市政體檢，「這場選戰會很不一樣，重點將全面聚焦市政」。

在候選人形象刻畫上，團隊期待強化沈伯洋具魄力、革新與溫暖的多元形象，以軟性姿態爭取中間選民的支持。

由於今年北市選戰回歸藍綠對決格局，綠營人士指出，未來在組織戰上，將透過深入社區加強基本面；此外，黨內根據歷年藍綠對決的選戰數據研判，推估四成得票率將是重要觀察指標，也期盼跨過百分之四十三點左右的「蘇貞昌門檻」。

綠營人士提到，二○二二年民眾黨支持的黃珊珊，斬獲百分之廿以上的得票率；隨著近期民眾黨支持度下降，必須思考如何搶攻「草轉綠」的潛在選票，但這項策略並非討好柯粉，而是將其視為中間選民，計畫透過青年、親子政策等切身民生議題，結合沈伯洋新生代求新求變的形象，盼在選票結構上取得突破。

台北 新北 民進黨 沈伯洋 蘇貞昌 蘇巧慧 范雲 吳思瑤 吳沛憶 蔣萬安

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