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牙醫節飄選戰味？沈伯洋、温世政、林月琴齊聚牙醫師大會

聯合報／ 記者王慧瑛游明煌／連線即時報導
牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影
牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影

牙醫師公會全國聯合會今天辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，午宴時段，政委陳時中、綠委吳思瑤等人陪著逐桌敬酒，現場凍蒜聲不斷，宛如造勢大會。

2026九合一選舉

民進黨不分區立委排名第一進立院的林月琴，30多年來長期投入兒少相關非營利組織，社工魂始終如一。林月琴出生苗栗，父母分別是新竹、桃園客家人，她能說流利客語，到新竹、苗栗輔選時，能用客語助講，很能打動客家鄉親的心。素人進軍政壇，林月琴直言，當社工師時期很抗拒當管理階層，喜歡直接服務、幫助個案。

行政院長卓榮泰、政委陳時中、衛福部長石崇良等人今天都出席第53屆牙醫師節慶祝大會，顯示對牙醫師團體的重視。

卓榮泰今天在牙醫師節慶祝大會上，脫口說出民進黨將徵召林月琴參選苗栗市長，稱讚林月琴長期關注弱勢與社會問題，是優秀人才。

對於卓榮泰的說法，林月琴沒有否認，她說，苗栗是她老家，若有機會以實際行動為家鄉付出會義不容辭。林月琴說，她知道這一仗不好打，昨天在苗栗跑了一天行程，感受到選戰需要很好的體力，她會全力以赴。

苗栗市現任國民黨籍市長余文忠將爭取連任，無黨籍現任縣議員禹耀東表態參選，民進黨派綠委林月琴參戰，讓選情更加熱鬧。

不只林月琴，即將投入台北市長選戰的沈伯洋也到場，他對跑攤略顯生澀，民進黨立委吳思瑤陪他一起上台為他助攻。沈伯洋說，牙醫和每個年齡層都息息相關，希望制度能持續，並尊重專業

温世政說，全國牙醫師有1萬6千人，雙北牙醫師密度高，多達6千位，南投牙醫師僅150人，醫療資源相對匱乏，他希望透過參選改變他的家鄉，讓南投人能擁有更好的醫療與生活品質。

牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影
牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影

牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影
牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，綠委吳思瑤在台上幫忙助攻。記者王慧瑛／攝影

林月琴說，苗栗是她老家，若有機會以實際行動為家鄉付出會義不容辭。林昨天在苗栗與縣長參選人陳品安一起發康乃馨。本報資料照片
林月琴說，苗栗是她老家，若有機會以實際行動為家鄉付出會義不容辭。林昨天在苗栗與縣長參選人陳品安一起發康乃馨。本報資料照片

即將投入台北市長選戰的綠委沈伯洋，今天出席五四牙醫節餐會，他與政委陳時中在台下頻頻交談。記者王慧瑛／攝影
即將投入台北市長選戰的綠委沈伯洋，今天出席五四牙醫節餐會，他與政委陳時中在台下頻頻交談。記者王慧瑛／攝影

即將投入台北市長選戰的綠委沈伯洋，今天出席五四牙醫節餐會，他與政委陳時中在台下頻頻交談。記者王慧瑛／攝影
即將投入台北市長選戰的綠委沈伯洋，今天出席五四牙醫節餐會，他與政委陳時中在台下頻頻交談。記者王慧瑛／攝影

牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，政委陳時中、綠委吳思瑤陪著逐桌敬酒，現場凍蒜聲此起彼落。記者王慧瑛／攝影
牙醫師公會全國聯合會今辦「五四牙醫節」慶祝活動，投入南投縣長選戰的牙醫師温世政回娘家同樂，欲投入台北市長選戰的沈伯洋，將出戰苗栗市長的綠委林月琴都出席，政委陳時中、綠委吳思瑤陪著逐桌敬酒，現場凍蒜聲此起彼落。記者王慧瑛／攝影

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