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化身水獺媽媽說故事 蘇巧慧：不論在什麼位置都會繼續講故事

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與前來聽故事的小朋友開心合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與前來聽故事的小朋友開心合影。記者黃子騰／攝影

下周就是母親節民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午化身水獺媽媽，至板橋放送所故事屋口述「媽媽商店」繪本，並與台下10多名小朋友熱情互動。蘇巧慧受訪時說今天行程雖滿檔，但與小水獺見面並說故事給他們聽，是她一整天最喜歡的活動。

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代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧周末行程滿檔，一早先出席土城體育會主辦的微笑山線天上山系健行活動，向參加健行民眾加油致意。接下來又參加媽祖遶境活動還打了棒壘球，下午2時50分則至板橋放送所故事屋，出席由聯經出版社舉辦的母親節說故事活動，蘇巧慧化身為水獺媽媽，向台下十多名兒童口述「媽媽商店」繪本，台下的小朋友聽得十分入迷，紛紛沉浸在故事世界中。

蘇巧慧表示，與小水獺見面並說故事給他們聽，是她一整天最喜歡的活動，這幾天在路上、宮廟、在任何地方都收穫許多小水獺粉絲，蘇巧慧說前天還有一位小水獺開心地衝上來抱住她，讓她十分感動，原來自己做了5、6年的努力及講了這些故事，真的有人在聽，也真的有小朋友會喜歡。蘇巧慧也表示不管在什麼位置，都會繼續認真的講故事給小朋友聽。

蘇巧慧表示不管在什麼位置，都會繼續認真的講故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示不管在什麼位置，都會繼續認真的講故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧專心的說故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧專心的說故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧至板橋放送所故事屋化身水獺媽媽說故事。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧至板橋放送所故事屋化身水獺媽媽說故事。記者黃子騰／攝影

民進黨 新北 媽祖 蘇巧慧 母親節 板橋

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