化身水獺媽媽說故事 蘇巧慧：不論在什麼位置都會繼續講故事

下周就是母親節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午化身水獺媽媽，至板橋放送所故事屋口述「媽媽商店」繪本，並與台下10多名小朋友熱情互動。蘇巧慧受訪時說今天行程雖滿檔，但與小水獺見面並說故事給他們聽，是她一整天最喜歡的活動。

代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧周末行程滿檔，一早先出席土城體育會主辦的微笑山線天上山系健行活動，向參加健行民眾加油致意。接下來又參加媽祖遶境活動還打了棒壘球，下午2時50分則至板橋放送所故事屋，出席由聯經出版社舉辦的母親節說故事活動，蘇巧慧化身為水獺媽媽，向台下十多名兒童口述「媽媽商店」繪本，台下的小朋友聽得十分入迷，紛紛沉浸在故事世界中。

蘇巧慧表示，與小水獺見面並說故事給他們聽，是她一整天最喜歡的活動，這幾天在路上、宮廟、在任何地方都收穫許多小水獺粉絲，蘇巧慧說前天還有一位小水獺開心地衝上來抱住她，讓她十分感動，原來自己做了5、6年的努力及講了這些故事，真的有人在聽，也真的有小朋友會喜歡。蘇巧慧也表示不管在什麼位置，都會繼續認真的講故事給小朋友聽。

蘇巧慧表示不管在什麼位置，都會繼續認真的講故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧專心的說故事給小朋友聽。記者黃子騰／攝影