宜蘭市呷拜拜不邀參選人致詞、禁發競選小物受肯定 縣政府：要學

宜蘭市公所與東嶽廟舉辦「大拜拜‧呷辦桌」席開433桌，這場大型宗教民俗盛會吸引各參選人到場爭曝光，有鑑於參選人經常勤跑餐廳宴會發送面紙等競選小物，這次市公所不但禁止入內發送小文宣，而且一律不邀請參選人上台致詞，簡化流程，避免「選舉味」模糊活動焦點。

宜蘭市前晚「呷拜拜」會場集結4、5千人，由日本和太鼓大元組、和響座的震撼鼓聲表演揭開序幕，安排藝人安心亞、孫淑媚、沈文程、許志豪等歌聲帶動，彷如戶外嘉年華，重現蘭城萬家燈火、熱情好客的呷拜拜榮景。

宜蘭市東嶽廟奉祀諸尊神明，自新建廟以來鎮守於正殿中，未曾出巡於外，此次百年神尊首度允筊出巡賜福，也讓活動格外有意義。

市公所嚴守行政中立，當天所有訂桌賓客入座時，桌上沒有堆疊雜亂的面紙包或牙線等競選小物，只有碗筷餐具及小瓶水，乾淨清爽，參選人只能在會場外發送競選物；由於今年特別有東嶽廟百年神尊首度出巡安座現場，這部分無法禁止參選人進去祈福拜拜。

活動致詞除了主辦單位及地方首長，不邀請其他參選人上台致詞，只有司儀口頭介紹，流程簡化，整場呷拜拜辦得澎湃熱鬧，台上演出精彩、台下吃得開心。雖然後來無法禁止參選人拜拜及逐桌敬酒，但大家也維持低調。

隨著參選人賣力跑場，縣政府最常遇到是否邀請縣長參選人在記者會上台致詞，為此傷透腦筋，尤其民進黨參選人林國漳掛著行政院政務顧問的頭銜，國民黨參選人吳宗憲更是現任立委，幫忙爭取建設經費，再怎麼做都怕遭人非議不公平。

縣政府高層主管坦承「市公所模式」可供參考，也認同避免讓參選人上台致詞是適宜的作法；此外，縣政府舉辦活動若提早一、兩天搭建舞台看板，也應該避免讓參選人當成召開競選記者會的背板，保護公務員做好行政中立。

安心亞唱壓軸，與主辦活動的市長陳美玲合影。圖／市公所提供

孫淑媚的演出打扮，十分俏皮亮眼。圖／市公所提供

宜蘭市呷拜拜的餐會桌看不到各參選人的競選文宣小物，乾乾淨淨，市公所也不邀請參選人上台致詞，避免單純的宗教民俗活動變成了選舉味。記者戴永華／攝影