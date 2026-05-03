聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭市呷拜拜不邀參選人致詞、禁發競選小物受肯定 縣政府：要學
宜蘭市公所與東嶽廟舉辦「大拜拜‧呷辦桌」席開433桌，這場大型宗教民俗盛會吸引各參選人到場爭曝光，有鑑於參選人經常勤跑餐廳宴會發送面紙等競選小物，這次市公所不但禁止入內發送小文宣，而且一律不邀請參選人上台致詞，簡化流程，避免「選舉味」模糊活動焦點。
2026九合一選舉
宜蘭市前晚「呷拜拜」會場集結4、5千人，由日本和太鼓大元組、和響座的震撼鼓聲表演揭開序幕，安排藝人安心亞、孫淑媚、沈文程、許志豪等歌聲帶動，彷如戶外嘉年華，重現蘭城萬家燈火、熱情好客的呷拜拜榮景。
宜蘭市東嶽廟奉祀諸尊神明，自新建廟以來鎮守於正殿中，未曾出巡於外，此次百年神尊首度允筊出巡賜福，也讓活動格外有意義。
市公所嚴守行政中立，當天所有訂桌賓客入座時，桌上沒有堆疊雜亂的面紙包或牙線等競選小物，只有碗筷餐具及小瓶水，乾淨清爽，參選人只能在會場外發送競選物；由於今年特別有東嶽廟百年神尊首度出巡安座現場，這部分無法禁止參選人進去祈福拜拜。
活動致詞除了主辦單位及地方首長，不邀請其他參選人上台致詞，只有司儀口頭介紹，流程簡化，整場呷拜拜辦得澎湃熱鬧，台上演出精彩、台下吃得開心。雖然後來無法禁止參選人拜拜及逐桌敬酒，但大家也維持低調。
隨著參選人賣力跑場，縣政府最常遇到是否邀請縣長參選人在記者會上台致詞，為此傷透腦筋，尤其民進黨參選人林國漳掛著行政院政務顧問的頭銜，國民黨參選人吳宗憲更是現任立委，幫忙爭取建設經費，再怎麼做都怕遭人非議不公平。
縣政府高層主管坦承「市公所模式」可供參考，也認同避免讓參選人上台致詞是適宜的作法；此外，縣政府舉辦活動若提早一、兩天搭建舞台看板，也應該避免讓參選人當成召開競選記者會的背板，保護公務員做好行政中立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。