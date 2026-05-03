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奇兵來了？被黃國昌點名參選彰化縣長 縣議員吳韋達這樣回應

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
傳出被民眾黨主席黃國昌點名是參選彰化縣長「奇兵」的縣議員吳韋達（左），上月16日陪同民眾黨創黨主席柯文哲（右）、主席黃國昌（中）逛彰化市精誠夜市 。本報資料照片
傳出被民眾黨主席黃國昌點名是參選彰化縣長「奇兵」的縣議員吳韋達（左），上月16日陪同民眾黨創黨主席柯文哲（右）、主席黃國昌（中）逛彰化市精誠夜市 。本報資料照片

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，計有四人爭取提名，民眾黨也加入戰局，除前立委蔡壁如也動作頻仍，近日更傳出主席黃國昌更點名縣議員吳韋達充任「奇兵」，人在澳洲參訪的吳韋達除表示不知情也無意願外，並向黃國昌查證，吳韋達說黃國昌表示：「空穴來風，毫無所悉」。

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國民黨目前已有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋及傳聞將獲徵召的考紀會前主委魏平政等四人爭取提名，由於縣長王惠美力挺新北市副市長劉和然參選，謝衣鳯不顧家族反對堅持要選，造成國民黨中常會連三周未提案，但劉和然已表達沒有意願，而王惠美在國民黨六日召開中常會當天出國，政壇預估或許中常會討論。

除了國民黨提名的亂局外，民眾黨也沒有閒著，早先傳聞主席黃國昌要親征，但被黃國昌否認，接著，前立委蔡壁如又在彰化縣議長謝典霖的勸進下，近來也動作頻頻，表達參選縣長的意願，但民眾黨彰化縣黨部則否認蔡壁如將代表民眾黨參選。

未料，地方近日又傳出彰化縣長也要「藍白合」， 還稱黃國昌日前受訪時透露，民眾黨在彰化縣「還有奇兵」，在野陣營以「拉下民進黨」為最大目標，而所謂的「奇兵」就是縣議員吳韋達。

不過，吳韋達已獲民眾黨提名爭取連任縣議員，他正隨同縣議會前往澳洲參訪，對於突來由他選彰化縣長的說法，吳韋達嚇了一大跳，急著找黃國昌查證此一說法。吳韋達說，黃國昌告訴他，此一說法是「空穴來風，毫無所悉」。

吳韋達說，他從4月16日至今，都未見到黃國昌，對於傳出由他參選縣長的說法，完全不知清，他沒有選縣長的意願，依舊努力參選縣議員，並帶著4名市民代表參選家戶拜訪，這才是他的重點，至於「選縣長是大人的事情，在政治上，我覺得自己是一個小朋友。」他去選縣長，「應該是死得很慘吧」。

吳韋達是荷蘭物理博士，是彰化縣議會少見的高學歷議員，他與黃國昌交好，曾任時代力量副秘書長、決策委員、時代力量彰化黨部主任委員，後來退黨，保持無黨籍身分，再獲黃國昌之邀加入民眾黨。

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