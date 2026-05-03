民眾黨「美女博士」脫黨選大安文山 現任議員張志豪：尊重

民眾黨北市議員提名作業日前已完成，現任議員張志豪將在大安文山區爭取連任，不過過去有意參選桃園市議員曾妍潔宣布將以無黨參選大安文山，也為選情增添變數，張表示，尊重每個人參政權利，他是民眾黨該選區唯一提名，會持續努力勤跑基層。

大安文山民眾黨已拍板有現任議員張志豪宣布爭取連任，曾妍潔原先鎖定參選桃園市第2選區，不過後來大嘆繳不出15萬元的民調費用放棄初選，當時就有媒體曾報導曾妍潔評估想轉投大安文山，但當時她遲未鬆口，在黨部昨日也表態曾若想選「下次請早」後，曾拋出震撼彈將退黨參選。

曾妍潔表示，從決定參戰開始，就打定以無黨籍身分參選，沒要誰徵召，也沒要威脅誰，「因為我相信，實力，不需要附庸。」她出身在地就讀木柵國小、萬興國小、萬芳國中，文山區的點滴比任何人都熟悉，因為有專業、有經驗，也有一份想為家鄉真正做事的決心。

外界也擔心曾妍潔宣布脫黨參選恐衝擊現任民眾黨議員張志豪，張表示，台灣是一個自由民主國家，任何人都有參政、參選權利，他會尊重，民眾黨北市市議員提名作業已經完成，他是該選區唯一提名，接下來仍會全力以赴，勤跑基層。