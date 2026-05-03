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民眾黨「美女博士」脫黨選大安文山 現任議員張志豪：尊重

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
過去有意爭取代表民眾黨參選桃園市議員曾妍潔宣布將以無黨參選大安文山，也為選情增添變數，更衝擊該選區將爭取連任民眾黨議員張志豪。圖／取自曾妍潔臉書
過去有意爭取代表民眾黨參選桃園市議員曾妍潔宣布將以無黨參選大安文山，也為選情增添變數，更衝擊該選區將爭取連任民眾黨議員張志豪。圖／取自曾妍潔臉書

民眾黨北市議員提名作業日前已完成，現任議員張志豪將在大安文山區爭取連任，不過過去有意參選桃園市議員曾妍潔宣布將以無黨參選大安文山，也為選情增添變數，張表示，尊重每個人參政權利，他是民眾黨該選區唯一提名，會持續努力勤跑基層。

2026九合一選舉

大安文山民眾黨已拍板有現任議員張志豪宣布爭取連任，曾妍潔原先鎖定參選桃園市第2選區，不過後來大嘆繳不出15萬元的民調費用放棄初選，當時就有媒體曾報導曾妍潔評估想轉投大安文山，但當時她遲未鬆口，在黨部昨日也表態曾若想選「下次請早」後，曾拋出震撼彈將退黨參選。

曾妍潔表示，從決定參戰開始，就打定以無黨籍身分參選，沒要誰徵召，也沒要威脅誰，「因為我相信，實力，不需要附庸。」她出身在地就讀木柵國小、萬興國小、萬芳國中，文山區的點滴比任何人都熟悉，因為有專業、有經驗，也有一份想為家鄉真正做事的決心。

外界也擔心曾妍潔宣布脫黨參選恐衝擊現任民眾黨議員張志豪，張表示，台灣是一個自由民主國家，任何人都有參政、參選權利，他會尊重，民眾黨北市市議員提名作業已經完成，他是該選區唯一提名，接下來仍會全力以赴，勤跑基層。

張志豪（右）表示，尊重每個人參政權利，他是民眾黨該選區唯一提名，會持續努力勤跑基層。記者曾原信／攝影
張志豪（右）表示，尊重每個人參政權利，他是民眾黨該選區唯一提名，會持續努力勤跑基層。記者曾原信／攝影

張志豪 民眾黨 北市

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