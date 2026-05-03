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被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

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被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰表示，民進黨立委林月琴已被徵召參選苗栗市長。林月琴指出，苗栗是民進黨艱困選區，但越不好選，越需要有人願意承擔，她願意與苗栗縣長參選人陳品安一起打拚，相信願意努力，願意改變，苗栗就會有新氣象。

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林月琴表示，謝謝卓榮泰肯定，也謝謝大家對苗栗的關心。苗栗一直是民進黨努力耕耘的艱困選區，苗栗市長不好選，這一點她很清楚；但苗栗人的生活，值得她們一起打拚。

林月琴說，她除了是民進黨不分區社福專業立委，也是苗栗出生長大的孩子。如果黨有需要，鄉親有期待，她願意用社福專業，面對苗栗市最實際的生活問題，老人怎麼被照顧，年輕人怎麼安心工作，爸爸媽媽怎麼顧老又顧小，公共資源怎麼真正用在市民身上。

林月琴指出，苗栗不能被失控的財政拖著走。苗栗需要能和中央連結、把錢花在刀口上，把人放在心上的政府。民進黨願意徵召，看重她在中央的經驗，她很感謝。

民進黨徵召苗栗議員陳品安參選苗栗縣長，林月琴說，陳品安是非常優秀，也很懂地方需求的縣長參選人。未來如果有機會一起為苗栗打拚，相信會很有意義。

她表示，我們都知道，苗栗不好選，但越不好選，越需要有人願意承擔。相信願意努力，願意改變，苗栗就會有新氣象。

民進黨 行政院長 綠營 林月琴 苗栗 卓榮泰

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