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今年投入兩場選戰！童子瑋5月先選中華籃球理事長 年底競選基隆市長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長童子瑋今年將投入兩場「選戰」，除了年底的基隆市長選舉，這個月也要競選中華民國籃球協會理事長。賴清德總統成功出訪非洲友邦史瓦帝尼，童子瑋認為，外交打拚就像球場奮戰一樣，未來他要讓基隆連結國際城市，也要讓台灣籃球邁向世界。

2026九合一選舉

賴總統原訂4月22日前往史瓦帝尼訪問，總統府質疑中國從中作梗無法成行。事隔10天，賴總統在社群平台宣布，「我在稍早抵達友邦史瓦帝尼」，順利出訪。

童子瑋表示，賴總統突破外交封鎖，成功出訪國際友邦史瓦帝尼，是重大的外交突破，所有台灣人民都非常振奮，因為作為一個海島國家，我們的精神就是要不斷突破、前進，走出國際和世界，讓更多人看見台灣。

中華民國籃球協會5月31日改選理事長，童子瑋呼聲高。他說，基隆市銘傳國中在全國乙級籃球聯賽（JHBL）拿下男女雙殿軍，童陣營日前為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔，以及台籃傳奇球星陳信安、錢薇娟到場，祝賀銘傳國中籃球隊獲得佳績。

童子瑋表示，外交的打拚就像球場的奮鬥一樣，都要堅持跟努力，他未來除加速籃協改革，更要推動職籃整併，提升台灣籃球的水準，進一步爭取中華隊在國際上的好成績，並在FIBA上站穩腳跟、取得一席之地。

童指出，體育也是台灣被看見的另一種方式，如果能在國際賽場上打出好成績，就能讓國際更多人了解台灣的故事，看見我們的困境和挑戰，未來就更能夠爭取更多國際社會的認同，這不只是台灣人的精神，更是更是基隆人代代相傳的DNA。

童子瑋表示，從基隆的海港、體育的拚戰及兩任總統的身上，他都看見「堅持走向世界」的精神。未來他不管是做基隆市長，或是籃協的理事長，都會用這個精神來服務跟貢獻，讓基隆連結國際城市，也要讓台灣籃球邁向世界。

基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋陣營為銘傳籃球隊舉辦「1日籃球見面會」，邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及台籃球星陳信安、錢薇娟到場祝賀。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

蔡英文 總統府 賴清德 基隆 童子瑋 籃球

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