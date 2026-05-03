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苗栗縣地方選舉有變數！民進黨議員陳春暖參選鎮長、劉學耆不選公館鄉長

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨縣議員陳春暖宣布轉戰卓蘭鎮長，今天上午與民進黨縣長參選人縣議員陳品安在卓蘭市場合體掃街。圖／陳品安團隊提供
民進黨縣議員陳春暖宣布轉戰卓蘭鎮長，今天上午與民進黨縣長參選人縣議員陳品安在卓蘭市場合體掃街。圖／陳品安團隊提供

勞動節連續假期，苗栗縣地方選舉投下變數，民進黨縣議員陳春暖宣布轉戰卓蘭鎮長，喊出「卓蘭值得更好」；此外，積極布局公館鄉長選舉的館東村長劉學耆則表態因身體等因素，將退出鄉長選舉。

2026九合一選舉

卓蘭鎮長詹錦章兩屆任滿，下屆鎮長選舉是新局面，泛藍陣營有鎮民代表會副主席詹秉憲表態，同屬泛藍陣營的資深縣議員楊恭林，目前還在評估中，陳春暖昨天在臉書宣布接受民進黨徵召，將參選下屆卓蘭鎮長，今天開啟選舉模式，上午與民進黨縣長參選人縣議員陳品安在卓蘭市場合體掃街，發送康乃馨，

「為卓蘭拚出路，陳春暖準備好了！」她說，這段時間走在卓蘭街上，心裡有很多感觸，市場攤位變少了，年輕面孔變少了，卓蘭不是沒有條件，有全國最好的水果、有美麗的山景、有深厚的客家文化，更有認真打拚的鄉親，她決定站出來。

陳春暖表示，身為第一位女性參選卓蘭鎮長，她想帶給卓蘭的，是一個更細膩、更踏實、更有溫度的「好」。把孩子顧好、把長輩顧好、把家庭顧好；把農業做好、把觀光做好、把卓蘭的未來做好。

她要為卓蘭的農業拚升級，讓好水果賣得更遠、更有價值；她要為卓蘭的觀光拚出路，讓遊客走進來、留下來；她要為卓蘭的下一代拚希望，讓年輕人敢回來、孩子能留下來，卓蘭需要的，是一個改變的機會，卓蘭值得更好。

另，劉學耆也在臉書宣布退出公館鄉長選舉，公館鄉長何在鑫拚連任，公館鄉長選舉有傳統，幾乎第二任選舉都沒有競爭，劉退出選舉，如果沒有重大變化，選情可望單純化。

劉學耆說，他真的很想拼，為鄉親多做點事，但身體就是不聽話，這陣子身體越來越糟糕，體力真的吃不消了，自己身體都顧不好，哪有辦法去服務鄉親大眾？

他心裡最放不下的，還是幾個小孫子住在外地，平時就難得見面，頂多周末假日才能回來讓他抱一抱，自從開始選舉家戶拜訪，天天早出晚歸，連一周一次的見面機會都沒了，看著孫子失望的眼神，兒女心疼他搞壞身體，苦苦勸他踩剎車，心裡真的很難受，選鄉長固然重要，但他更想健健康康地陪孫子們長大，請大家原諒他的自私。

劉學耆表示，選舉競爭難免造成對立，為了公館鄉的和諧，他自己先退ㄧ步，也趁這個機會給何鄉長一個忠告，餅要越做越大，廣納四方才是上策，鄉政這條路真的很辛苦，事情雜、應酬多，希望鄉長也要多保重，顧好身體，才能繼續替公館鄉親打拚。

苗栗縣公館鄉館東村長劉學耆則表態因身體因素，將退出鄉長選舉。圖／取自劉學耆臉書
苗栗縣公館鄉館東村長劉學耆則表態因身體因素，將退出鄉長選舉。圖／取自劉學耆臉書

民進黨 苗栗縣

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