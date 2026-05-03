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南市議員參選人張新斛吸睛 創作參選詞曲還邀歌手、名嘴助陣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
張新斛以無黨籍參選南市議員，還發表參選歌曲「台灣牛出頭天」，透過網路社群不斷傳送，加深選民印象。記者謝進盛／翻攝
張新斛以無黨籍參選南市議員，還發表參選歌曲「台灣牛出頭天」，透過網路社群不斷傳送，加深選民印象。記者謝進盛／翻攝

出身台南東山投入南市議員一選區的張新斛今晚將在東山舉辦競選辦公室晚會，將邀請藝人張秀卿、方順吉、蔡德義等多名台語藝人到場演出外，名嘴王瑞德也南下助講，參選起手式卡司在地方引話題，外界打趣陣仗如小型演唱會。

2026九合一選舉

57歲的張新斛與立委王定宇、嘉義縣長翁章梁交好，投入選舉公共事務多年，都是扮演幕後抬轎角色，外號「阿牛」的他，這次以無黨籍參選，還發表參選歌曲「台灣牛出頭天」，歌詞中「阿牛啊張新斛，議員選乎張新斛，大家作夥挺到底...」透過臉書等社群傳送，不少鄉親朗朗上口，知名度也扶搖直上。

張新斛參選看板，日前已在東山、新營等區陸續懸掛，沉寂一段時間後，近來鴨子划水在基層拜會，尤其在白河、東山市場更時可見穿梭，動輒大動作，90度鞠躬爭取鄉親支持，搶基本票意味濃。晚上這起場晚會，請來的藝人在鄉下都具一定知名度，希望吸引人潮帶動人氣。

台南市議員第一選區原有6席議員，因人口減少下屆起席次減少為5席，前議員張世賢前年10月病故，現任5名議員均繼續爭取連任，國民黨除6連霸蔡育輝，未推其他人選，採「藍白合」模式，禮讓民眾黨提名陳詩薇，瞄準婦女保障名額，力拚民進黨的沈家鳳。民進黨現任議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳及無黨籍趙昆原均尋求連任。

地方人士說，張新斛投入，也讓基層選情升溫，未來勢必炒熱選戰氣氛。

出身台南東山投入南市議員一選區的張新斛今晚將在東山舉辦競選辦公室晚會，將邀請藝人表演、名嘴助講，參選起手式卡司在地方引話題。記者謝進盛／翻攝
出身台南東山投入南市議員一選區的張新斛今晚將在東山舉辦競選辦公室晚會，將邀請藝人表演、名嘴助講，參選起手式卡司在地方引話題。記者謝進盛／翻攝

台南 翁章梁 議員

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