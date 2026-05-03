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李四川中和受鎮宮點燈祈福 現場高喊「凍蒜」氣氛熱烈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左一）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左一）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓，與信眾一同祈福。現場湧入大批民眾，支持者高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱烈，活動結束後也有不少民眾排隊合影留念。

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李四川致詞時表示，適逢武財神聖誕，特別向神明祈求風調雨順、國泰民安，並祝福鄉親平安順利、財運亨通。他說，地方信仰長期守護中和地區，也期盼在神明庇佑下，大家都能行大運、馬到成功。

李四川也提到，年底將全力投入新北市長選戰，希望在鄉親支持下回到新北服務，強調未來將與地方議員、里長攜手推動市政建設。他指出，里長最了解第一線需求，呼籲民眾支持在地民代與里長高票當選。

活動現場互動熱絡，李四川與民眾逐一握手、合影，不少支持者主動上前致意，場面相當熱鬧。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席「中和受鎮宮、北港朝天宮、北港武德宮南勢角百年首巡」活動，受邀擔任點燈嘉賓。記者張策／攝影

國民黨 新北 北港朝天宮 李四川

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