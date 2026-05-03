彰化選舉升溫 母親節活動成參選人拜票舞台

年底選舉升溫，母親節活動成為參選人拜票舞台，員林市公所今天舉辦母親節表揚大會，已故市長游振雄兒子游筑凱將參選議員，員林市長參選人涂俊任、劉惠娟等人都穿梭會場；民進黨彰化縣前議員賴澤民此次捲土重來，今天有立委王義川來助選，在員林成立聯合服務團隊，並在華成市場拜票送康乃馨。

彰化縣第4選區員林區8席現任縣議員為國民黨議員凃俊任、張錦昆、黃正盛、劉惠娟、曹嘉豪，民進黨議員張欣倩，民眾黨議員張雪如，無黨籍詹木根，且因選舉區人口變化，4選區將從8席增加到9席。

其中議員凃俊任、劉惠娟都有意換跑道參選員林市長，將會釋出議員席次，下屆還有政二代明日之星也備受矚目，包括形象清新的彰化縣府秘書游筑凱，還有張錦昆也將交棒給女兒張愉婕。

民進黨下屆在第4選區將提名3人參選，除了現任張欣倩，本屆意外落選的賴澤民，還有前縣議員陳秋蓉都將捲土重來，陳秋蓉本屆和國民黨游振雄競選員林市長落敗後，再次出發，勤走基層來勢洶洶。

賴澤民今天也大張旗鼓在不分區立委王義川陪同下，宣布和王義川成立聯合服務團隊，到員林市華成市場送康乃馨給正在採買的婆婆媽媽們，有支持者還停下車，對他喊「加油」。

而員林市公所今天舉辦模範母親表揚大會，現場也可看到涂俊任、劉惠娟、游筑凱，還有也有意參選縣議員的員林市代張詩怡、張詠勝等人均穿梭在會場恭賀模範母親，並和模範母親們合影，現場也有濃濃選舉味。

員林市公所今天舉辦模範母親表揚大會，代理市長賴致富（後立者)與有意參選市長的縣議員劉惠娟(前左2 )與模範母親們合影。記者林宛諭／攝影