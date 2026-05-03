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李四川為里長92歲母親沐足 土城活動氣氛熱烈民眾高喊「凍蒜」
國民黨新北市長參選人李四川今赴土城出席「孝親沐足感母恩」母親節活動，與地方婦女會、鄰長聯誼會等團體共同參與。現場湧入上千名民眾，氣氛熱烈，不少人高喊「李四川凍蒜」、「李四川我愛你」，展現高度支持。到場民代包括新北市議員黃永昌、江怡臻、呂家愷、林金結、洪佳君等人。
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李四川表示，母親節將至，向所有辛苦付出的媽媽致上最高敬意。他指出，「工程可以讓城市變大，但只有媽媽無私的愛，才能讓城市變得偉大」，強調母親長年為家庭付出，臉上的皺紋、手上的繭與腳上的粗皮，都是為子女奔走的印記，呼籲民眾把握時間表達孝心、好好照顧母親。
李四川也提到，自己這段時間因選舉行程忙碌，常早出晚歸，但已特別安排時間與家人一同慶祝母親節。他表示，未來若有機會承接市政，將全力以赴延續新北建設，與地方民代及里長攜手打拚，讓政策持續推動、造福市民。
活動尾聲，李四川親自為里長92歲母親廖倪金燕阿嬤沐足，細心捲起褲管、輕揉足部並與阿嬤話家常，畫面溫馨感人。阿嬤情緒高昂、笑容滿面，頻頻致謝，並當場祝福李四川「高票當選」，成為現場焦點。
主辦單位新北市議員林金結表示，該活動已連續舉辦第4年，由婦女會及地方團體共同推動，盼透過實際行動提醒子女感念母恩。他也提到，李四川過去擔任副市長期間，對地方需求回應迅速、具行動力與執行力，期盼未來能持續為新北帶來建設與發展。
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