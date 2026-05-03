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爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

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爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
北市前勞動局長、前高市議員陳信瑜宣布「不參與今年的選舉」，辦公室將持續運作，轉型為更溫暖的服務空間。圖／取自陳信瑜臉書
北市前勞動局長、前高市議員陳信瑜宣布「不參與今年的選舉」，辦公室將持續運作，轉型為更溫暖的服務空間。圖／取自陳信瑜臉書

北市前市長柯文哲任內擔任勞動局長陳信瑜南返高雄，回鍋再戰高雄市前鎮小港區議員，在上月發生詐領助理費案遭地檢署約談後，今早突然在社群表示，「我決定不參與今年的選舉」，她要將守護能量從政治選戰轉向更純粹的社會關懷，未來選舉辦公室會繼續運作。

2026九合一選舉

陳信瑜是高雄前市長謝長廷愛將，曾任四屆高雄市議員，後來被柯文哲延攬入閣，2022年因案辭職。陳信瑜去年南返高雄勤跑基層，地方盛傳她積極爭取民眾黨提名，鎖定前鎮小港區議員選區，豈料上月爆發她在擔任高市議員期間涉及詐領助理費500萬元，遭高雄地檢署約談後交保。

陳信瑜發文指出，從進入謝長廷辦公室的那天起，她就是一名守護綠色政治信仰的民進黨員，從過去、到現在，將來也一直都是。始終追求公平正義的熱誠，堅持「清廉、愛弱勢、挺勞工」理念，這些都仍在她的血液裡流淌著。

陳信瑜表示，她過去歷任謝長廷助理、高市府機要秘書、14年議員到在台北市勞動局長，任內實踐民進黨的價值，她始終深信，政治的本質是慈憐與關懷；深信多一份服務的熱忱，或許就能在社會的邊緣，多挽回一個在痛苦中掙扎的生命。

陳信瑜說，回到摯愛的家鄉，面對支持者與工會兄弟們的殷切期待，勤走基層中也不斷地反思，選舉不只是理想的實踐，更是一場對體力與意志力的極致考驗。在日以繼夜的奔走中，體會到政治也不應只有競爭與內耗，更需要對現實環境有清醒的認知與承擔。

陳信瑜提及自己的身心發出的嚴峻警訊，也表示，若無健康的體魄，便難以支撐高強度的選戰與承擔鄉親的託付。在教會牧長們與好友們的心疼勸勉下，她決定謙卑地面對生命的節奏，先給予自己調養身心的時間與空間，「同時更要對每位愛我了解我、對我有期許的好朋友，說一聲對不起」。

陳信瑜強調，她已決定不參與今年的選舉，雖然選舉的腳步停下了，但對愛與良善、關懷追求永不退卻。陳信瑜辦公室將持續運作，轉型為更溫暖的服務空間，繼續與每位朋友用最真誠的心，守護彼此。

北市前勞動局長、前高市議員陳信瑜宣布「不參與今年的選舉」，辦公室將持續運作，轉型為更溫暖的服務空間。圖／取自陳信瑜臉書
北市前勞動局長、前高市議員陳信瑜宣布「不參與今年的選舉」，辦公室將持續運作，轉型為更溫暖的服務空間。圖／取自陳信瑜臉書

高市 北市 民眾黨 陳信瑜 柯文哲 高雄

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