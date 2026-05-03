快訊

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

增強骨密度無需複雜訓練 研究揭每天做1事就有助延緩骨質流失

碰一聲！板南線車廂玻璃突碎裂嚇壞民眾 北捷說明原因了

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川出席母親節活動 祝福賴總統出訪史瓦帝尼圓滿成功

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川祝福賴清德總統出訪史瓦帝尼圓滿成功。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川祝福賴清德總統出訪史瓦帝尼圓滿成功。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議員林金結在新北高工舉辦的「孝親沐足感母恩－母親節活動」，與地方民眾與與會母親們互動致意。而針對賴清德總統近日出訪友邦史瓦帝尼，李四川表示，祝福此行圓滿成功，並盼台灣與友邦關係持續穩固。

2026九合一選舉

賴清德原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因途經國家臨時取消飛航許可一度暫緩。經重新安排後，賴清德於5月2日順利抵達，展開國是訪問，此行也是穩定台灣與非洲唯一邦交國關係的重要行程。

對此，李四川於活動受訪時回應，祝福賴總統在這一次的參訪能夠圓滿成功，也希望兩國的友誼能夠確保。

國民黨 新北 李四川 母親節 史瓦帝尼

延伸閱讀

賴總統出訪史瓦帝尼 卓榮泰：盼成為台灣走向國際典範

賴清德總統成功出訪史瓦帝尼

曾諷不能出訪搞不好很高興…賴總統抵史瓦帝尼 柯文哲反應曝光

史瓦帝尼國王：賴總統來訪展現深厚友誼 持續堅定挺台

相關新聞

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

台北市前市長柯文哲任內擔任勞動局長陳信瑜南返高雄，回鍋再戰高雄市前鎮小港區議員，在上月發生詐領助理費案遭地檢署約談後，今早突然在社群表示，「我決定不參與今年的選舉」，她要將守護能量從政治選戰轉向更純粹

李四川談與蘇巧慧民調拉鋸：各自努力拚選戰

新北市長選戰升溫，外界關注藍綠人選動向。新北市長參選人李四川今上午出席「孝親沐足感母恩－母親節活動」時，針對近2個月與對手蘇巧慧民調差距僅約1%表示，自己團隊已逐步培養完成，將全力以赴承接市政，雙方各

李四川出席母親節活動 祝福賴總統出訪史瓦帝尼圓滿成功

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議員林金結在新北高工舉辦的「孝親沐足感母恩－母親節活動」，與地方民眾與與會母親們互動致意。而針對賴清德總統近日出訪友邦史瓦帝尼，李四川表示，祝福此行圓滿成功，

蔣萬安沈伯洋交鋒第一波「安鼠之亂」 他點「鼠竄源頭」應這原因

台北市近來鼠患議題持續延燒，甚至已淪為選戰議題，前市長柯文哲任內的社會局長許立民昨天也在臉書貼文說，台北好像「米奇」變多，成為選戰的第一波交鋒，但台北有突然變髒？滅鼠預算變少？看來都沒有，他分析，這幾

蘇巧慧邀羅致政任政策群召集人 呂家愷：昔偷錄長官還敢用？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前公布競選組織架構，政策群召集人邀請到民進黨前立委羅致政擔任。新北市議員呂家愷表示，羅致政過去「偷拍疑雲」未解，質疑是否夠格？

藍營新北永和區議員初選4取1 下周民調較勁

國民黨新北市永和區議員初選「四搶一」戰況激烈，市長侯友宜昨力挺子弟兵陳柏翰，國民黨前主席洪秀柱則支持前祕書李珮媜，現任民治里長陳以樂和建築師蘇昭龍也來勢洶洶，初選民調下周登場，四人全力爭取出線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。