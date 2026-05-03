李四川出席母親節活動 祝福賴總統出訪史瓦帝尼圓滿成功

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議員林金結在新北高工舉辦的「孝親沐足感母恩－母親節活動」，與地方民眾與與會母親們互動致意。而針對賴清德總統近日出訪友邦史瓦帝尼，李四川表示，祝福此行圓滿成功，並盼台灣與友邦關係持續穩固。

賴清德原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因途經國家臨時取消飛航許可一度暫緩。經重新安排後，賴清德於5月2日順利抵達，展開國是訪問，此行也是穩定台灣與非洲唯一邦交國關係的重要行程。

對此，李四川於活動受訪時回應，祝福賴總統在這一次的參訪能夠圓滿成功，也希望兩國的友誼能夠確保。