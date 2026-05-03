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起大早出席桐花祭健行活動 蘇巧慧盛讚：每位候選人都是最好選擇

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與民眾熱情打招呼。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與民眾熱情打招呼。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午8時許至土城區頂埔市民活動中心，參加土城體育會主辦的「土城桐花祭」微笑山線天上山系健行活動。蘇巧慧表示，希望用這樣充滿活力的態度來告訴大家，新北隊準備好了，每一個候選人都是最好的選擇。

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蘇巧慧在民進黨新北市議員廖宜琨、彭一書、林金結、林銘仁，及擬參選人吳昇翰陪同下，參加微笑山線天上山系健行活動。蘇巧慧致詞時說，爬山沒有顏色，山上更是彩色的，不管是登山活動，還是登山路線、登山經費，其實都是不分黨派，所有認真的人都一起讓這件好事做的更好。讓土城的好山好水，不僅是新北市，讓全台灣都知道。

蘇巧慧表示，很感謝今天廖宜琨、彭一書等人，還有新北土樹三鶯隊大家一起出席。新北隊都會一起團結努力，大家一起接觸更多的選民。希望用這樣充滿活力的態度來告訴大家，新北隊準備好了，每一個候選人都是最好的選擇，希望新北市也能像這樣充滿活力、充滿希望。

蘇巧慧向參加健行活動的民眾加油打氣。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧向參加健行活動的民眾加油打氣。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與民眾逐一握手打招呼。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與民眾逐一握手打招呼。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與支持者開心合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與支持者開心合影。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧在多位民進黨市議員陪同下出席健行活動。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧在多位民進黨市議員陪同下出席健行活動。記者黃子騰／攝影

新北 廖宜琨 土城 蘇巧慧 桐花祭

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