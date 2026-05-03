蔣萬安沈伯洋交鋒第一波「安鼠之亂」 他點「鼠竄源頭」應這原因

台北市近來鼠患議題持續延燒，甚至已淪為選戰議題，前市長柯文哲任內的社會局長許立民昨天也在臉書貼文說，台北好像「米奇」變多，成為選戰的第一波交鋒，但台北有突然變髒？滅鼠預算變少？看來都沒有，他分析，這幾年市區都更，危老重建大增可能是源頭。

台北市先前大安區被爆出老鼠橫行，雙連市場周邊最近也被民眾目擊，有許多老鼠亂竄，引發綠營猛批台北鼠亂，市長蔣萬安無作為，蔣萬安昨受訪說，會廣納各界意見，但仍要尊重專家學者的建議，目前除投藥外，市府也會針對各市場、商圈、餐廳等地進行全面環境清消。

不過北市社會局前局長、本身也是醫師的許立民說，為何在精華地段，突然看到老鼠逛大街，他想，這幾年的市區都更，危老重建大增可能是源頭，工地擾動，老鼠被迫出逃見人，如果不健忘，提供一個2019年環南市場搬遷前，市場處的滅鼠大作戰的新聞給大家參考。

許立民說，市長蔣萬安、還有要選市長的民進黨立委沈伯洋可以想想，也許解決源頭，在工地開工前處理比亂投藥或什麼生態圈大理論的廚餘要加蓋之類的要實際的多。